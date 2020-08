Kada se sjetimo kroz kakve je sve muke Ivan Perišić prolazio ove sezone, sigurni smo da će je pamtiti cijelog života

Nogometaši Bayerna večeras od 21 sat u Lisabonu igraju zadnju utakmicu u sezoni 2019/20, sezoni prepunoj briga i stresova, u kojoj su igrači čak četiri puta odrađivali pripreme

No, uspio je Perišić, borac kakvog nema i koji fizičke napore podnosi na najbolji mogući način, u glavi ostati čvrst, pa sada, u Lisabonu biti na najvišem niovu, a što potvrđuju i dva pogotka na ovom turniru. Prvo protiv Chelseaja u pobjedi 4:1, potom i u Bayernovom gaženju Barcelone 8:2.

A odradili su Bavarci pripreme tijekom ljeta 2019., potom u zimskoj pauzi, pred početak drugog dijela sezone. No, kao i ostatku svijeta, ritam im je razbila pandemija koronavirusa, pa su onda i u travnju te svibnju odrađivali pripreme pred taj treći prvenstveni čin, da bi u srpnju skupljali snagu za završni turnir Lige prvaka u Portugalu.

Naravno, to ne znači da su i pobjednici Lige prvaka, ali kada uz dva domaća trofeja, stigneš i do finala najcijenjenijeg klupskog natjecanja, veliki je uspjeh.

Kada su se okupili u ljeto 2019. godine i krenuli u pripreme, nogometaši Bayerna nisu mogli pomisliti koliko će truda morati uložiti da bi je okončali. I to na ovakav način.

Sada je Perišić u prilici nastaviti niz hrvatskih nogometaša koji od 2013. godine i Mandžukićevog slavlja, upravo s Bayernom, osvajaju naslove u Ligi prvaka.

Osim tog sjajnog niza, Perišić bi u slučaju da uzdignutih ruku dočeka kraj utakmice, postao 11. hrvatskim nogometaš (op.a. uz važnu napomenu, od hrvatske neovisnosti) koji je s klubom stigao do naslova klupskog prvaka Europe.

To je uspjelo čak četiri puta hrvatskom rekorderu Luki Modriću s Real Madridom (2014., 2016., 2017., 2018.). Tri puta, također s Realom, do trofeja je stigao Mateo Kovačić (2016., 2017., 2018.), a dvaput je to uspjelo Dariju Šimiću s Milanom (2003. i 2007.).

Po jednom su u momčadi europskog prvaka bili Alen Bokšić s Olympique Marseilleom (1993.), Zvonimir Boban s Milanom (1994.), Davor Šuker s Real Madridom (1998.), Igor Bišćan s Liverpoolom (2005.), Mario Mandžukić s Bayernom (2013.), Ivan Rakitić s Barcelonom (2015.) i Dejan Lovren s Liverpoolom (2019.).