Jug zadržao savršeni učinak u Ligi prvaka, ali je Mladost pružila žestok otpor

U hrvatskom derbiju šestog kola skupine B vaterpolske Lige prvaka Jug Croatia osiguranje je u Dubrovniku pobijedio Mladost sa 14-11 (3-3, 3-3, 4-3, 4-2) upisavši i šestu pobjedu u skupini

Prva dionica je završila bez pobjednika (3-3), u drugoj četvrtini je Mladost povela s dva gola razlike (5-3), no domaćin je do poluvremena uspio izjednačiti na 6-6. U trećoj četvrtini i Jug je stigao do dva gola plusa (8-6), no Mladost se vratila (8-8), da bi Jug ponovo pobjegao na dva gola viška (10-8). "Žapci" su uspjeli smanjiti na 10-9 i u posljednjih osam minuta ušli su golom minusa. No, Jug Co je u zadnjoj četvrtini pobjegao na +3 (12-9) i potom obranio tri gola prednosti do kraja susreta.

Jug CO su do pobjede predvodili Alexandros Papanastasiou i Javier Garcia sa po tri gola, dok su Loren Fatović, Maro Joković i Danil Merkulov zabili po dva gola. Kod Mladosti najefikasniji su bili Antonio Petković i Konstantin Harkov sa po tri gola, dok je Cosmin Radu zabio dva gola.