Još jedan fantastičan rezultat Brune Blaškovića na Europskom prvenstvu u plivanju

Mladi hrvatski plivač, 20-godišnji Bruno Blašković plasirao se u polufinale utrke na 50 metara leptir na Europskom prvenstvu u Glasgowu, on je u kvalifikacijama s novim osobnim rekordom od 23.68 sekundi zauzeo 13. mjesto.

Mladi 20-godišnji Blašković je u Glasgow stigao s najboljim vremenom na ovoj dionici od 23.95, no odličnom utrkom u svojoj kvalifikacijskoj skupini u kojoj je pobijedio popravio je osobni rekord za 27 stotinki.

Blašković je već ranije na ovom EP ostvario odličan rezultat plasmanom u finale na 100 metara slobodno u kojem je zauzeo osmo mjesto.

Polufinalne utrke na 50 metara leptir na programu su od 18.40 sati.

U kvalifikacijama na 50 metara leptir nastupila su još dvojica hrvatskih plivača, no nisu izborila polufinale. Nikola Miljenić (20) je plivao u istoj skupini kao i Blašković te je također postavio novi osobni rekord sa 24.13 no to mu je bilo dovoljno samo za 30. mjesto ukupno, za prolazak u polufinale bilo je potrebno plivati 23.75, dok je Mislav Sever (23) u kvalifikacijama plivao 24.88 sekundi, što je za 79 stotinki sporije od njegova osobnog rekorda, te je zauzeo 55. mjesto.

Filip Zelić (25) je u kvalifikacijama na 200 metara slobodno ostvario vrijeme od 1:52.18 minuta, što je za 1.14 sekundi slabije od njegova najboljeg rezultata te je zauzeo 50. poziciji i neće nastupiti u polufinalu.