Jeličić i Vejić kritizirali Gattusa; evo što mu zamjeraju

Hrvoje Vejić i Joško Jeličić su u emisiji Studio SHNL na MAXSportu komentirali 16. kolo kolo s posebnim osvrtom na poraz Hajduka u Gorici.

'Travnjak je naravno veliki problem kvalitetnijoj ekipi, a Hajduk je sigurno kvalitetniji. Mene osobno smeta Gattusovo planiranje ove utakmice .Jasno mi je kad igraš protiv Dinama i Rijeke da imaš stabilnost, tako si i dobio Dinamo. Duh, zajedništvo, sve to stoji. No, kad igraš protiv protivnika za kojeg znaš da će se braniti geometrija igre je skroz promašena. Igraš s Melnjakom lijeva noga na desnom beku, bio je lako čitljiv. S druge strane imaš Dialla koji je odigrao dobru utakmicu protiv Dinama, ali njegova tehnička izvedba prema naprijed ne postoji. Takav igrač je, rekao je Wenger, kao vokabular u pisca. Na poziciji desetke imaš Kalika ili Pukštasa, koji opet nisu tehnički dobri ta geometrija igre bude bolja. Kad primiš gol, e sad može Melnjak desno, može Sigur, može Benrahou na desetku i od tog trenutka Gorica, osim onog bijega Gashija, nije prešla centar. Moraš probati s takvim igračima od početka. Carević je sjajno stavio Gurlicu na međuprostor da otupi pas prema Livaju, Banić je napravio što je napravio, a Jurica Pršir je najbolja šestica u ligi', rekao je Jeličić, a Hrvoje Vejić se složio s kolegom:

'Slažem se s Joškom. Hajduk je trebao igrati ofenzivnije, posebno me smeta to što je Melnjak igrao na desnoj strani. Vidjeli smo kako je to opasnije kad igra ofenzivnije.'