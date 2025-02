Jedan od junaka Hrvatske samo tri dana nakon finala morao igrati za klub; napravio je čudesne stvari

I ne samo da je igrao – bio je najbolji strijelac svoje momčadi u pobjedi 29:25. Postigao je osam pogodaka iz 12 pokušaja i još jednom pokazao beskompromisni borbeni duh koji ga je krasio i na Svjetskom prvenstvu.

Od spektakla u Oslu do male dvorane u Komlovu

Maraš je u nedjelju nastupio na najvećoj mogućoj rukometnoj sceni, u norveškoj Unity Areni pred 15 tisuća gledatelja, dok je u srijedu igrao u malom gradiću Komlu, u dvorani kapaciteta svega 800 mjesta. Ta tranzicija, od svjetske pozornice do skromnog rukometnog okruženja, pokazuje njegovu nevjerojatnu predanost i ljubav prema rukometu.

Njegov trener Cristian Ugalde još u utorak nije bio siguran hoće li ga uvrstiti u sastav protiv Komla, istaknuvši da će to ovisiti o Maraševom fizičkom i mentalnom stanju nakon iscrpljujućeg turnira. No, hrvatski reprezentativac pokazao je da je više nego spreman za nove izazove.

U subotu ga čeka dvoboj s hrvatskim rivalima

Maraša sada čeka novi veliki izazov. U subotu će se sučeliti s Pick Szegedom, za koji igraju Mario Šoštarić i Marin Jelinić, a dvoboj protiv jednog od najboljih mađarskih klubova pokazat će koliko snage još ima u rezervoaru nakon zahtjevnog reprezentativnog ciklusa.

Šipić pošteđen u Švicarskoj

Osim Maraša, u srijedu je na terenu bio i Marin Šipić. Njegov Kriens-Luzern odigrao je utakmicu švicarskog prvenstva protiv Suhr Aaraua i upisao pobjedu. Ipak, Šipić nije ulazio u igru, jer je njegov trener i nekadašnji hrvatski reprezentativac Željko Musa odlučio poštedjeti svog ključnog igrača nakon napornog razdoblja.

Maraš na ljeto seli u Paris Saint-Germain

Ovo je posljednja sezona Matea Maraša u Tatabányi. Na ljeto ga očekuje veliki transfer u Paris Saint-Germain, gdje će nastaviti svoju karijeru na najvišoj razini. No, do tada, jasno je da će do zadnjeg trenutka ostaviti srce na terenu za svoj trenutni klub.