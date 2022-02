Japanac Kobayashi potvrdio ulogu favorita i osvojio zlato, Slovenac Prevc doživio veliko razočarenje

Vodeći skakač u Svjetskom kupu 25-godišnji Japanac Ryoyu Kobayashi novi je olimpijski pobjednik na maloj skakaonici, a do svog prvog zlata je došao skokovima od 104,5 m i 99,5 m što mu je donijelo ukupno 275 bodova.

Iznenađujuće je do srebrnog odličja došao 36-godišnji Austrijanac Manuel Fettner zahvaljujući skoku od 104 m u drugoj seriji, kojim se s petog mjesta nakon prvog skoka vinuo do pobjedničkog postolja sa 270,8 bodova. To mu je prva olimpijska medalja u karijeri.

Za 31-godišnjeg Poljaka Dawida Kubackog drugi rezultat finalne serije i skok od 103 m značio je pomak s osmog mjesta na najnižu stubu pobjedničkog postolja sa 265,9 bodova i prvu pojedinačnu olimpijsku medalju. Broncu je osvojio u momčadskim skokovima prije četiri godine u Pjeongčangu.

Razočaran je, bez odličja ostao slovenski as Peter Prevc, drugoplasirani nakon prve serije, koji je u drugom skoku prizemljio na 99,5 metara, a od bronce ga je u konačnici dijelilo samo 0,5 boda, što bi imao da je izveo pola metra duži skok ili da mu je samo jedan od sudaca dao za pola boda veću ocjenu. Prevcu tako u kolekciji ostaje srebro iz Sočija s male skakaonice i bronca s velike na istom natjecanju.

Prevca je u Sočiju na maloj skakaonici pobijedio samo Poljak Kamil Stoch koji je u Zhangjiakouu nakon trećeg rezultata u prvoj seriji na kraju završio na šestom mjestu.

Već u ponedjeljak će se u skijaškim skokovima dijeliti nova odličja, a na rasporedu je mješovito ekipno natjecanje na manjoj skakaonici. S obzirom na rezultate u obje konkurencije, najveći favorit za zlato bit će reprezentacija Slovenije koja u ženskoj konkurenciji ima olimpijsku pobjednicu u Urši Bogataj, osvajačicu bronce u Niki Križnar i petoplasiranu Emu Klinec, a u muškoj konkurenciji uz Petera Prevca je među desetoricom najboljih završio Timi Zajc na devetom mjestu, dok je Anže Lanišek završio na 13. poziciji.

Ryoyu Kobayashi postao je prvi japanski skakač koji se upisao u povijest kao olimpijski pobjednik u pojedinačnoj konkurenciji, a u statusu prvog favorita će biti i na velikoj skakaonici na kojoj će se skakači natjecati 12. veljače.