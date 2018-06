Iznenađenjima nema kraja; Švicarci 'opalili' bolnu pljusku Brazilu i Neymaru

Na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji dogodilo se novo iznenađenje, u svojoj prvoj utakmici Brazil je u skupini E odigrao samo 1:1 sa Švicarskom

Argentina je kiksala s Islandom (1:1), aktualni svjetski prvak Njemačka posrnuo protiv Meksika (0:1), a na novu senzaciju nije trebalo dugo čekati, jer je Švicarska zaustavila Brazil.

Ovaj europski predstavnik je opasna reprezentacija koju mnogi vide kao moguće iznenađenje World Cupa, ali na papiru je 'selecao' bio ogroman favorit.

Brazil je po mnogima prvi favorit cijelog prvenstva, no neugodni Švicarci zasluženo su došli do boda i tako izazvali brigu te paniku kod navijača peterostrukog prvaka, jer oni su u glavama već odavno osvojili prvo mjesto u skupini. No to je trebalo dokazati na terenu, a tamo je u nedjelju navečer bila jedna druga priča...