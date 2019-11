Izjave Nenada Bjelice koje će odjeknuti u Hrvatskoj; u Barceloni je otkrio kada Olmo odlazi iz Dinama i što zaista misli o njemu

Dinamov trener Nenad Bjelica, koji je nekoliko dana proveo u Barceloni kao gostujući predavač, izjavio je u srijedu kako bi Dani Olmo mogao napustiti zagrebački klub ove zime ili na ljeto. Svjestan je Bjelica kako je Olmo spreman za razinu više, a uz to će Dinamo jako dobro zaraditi. Spominje se rekordni transfer težak oko 40 milijuna eura...

Nakon što je Nenad Bjelica održao predavanja u Barceloni i La Masiji, na temu kako igrači napreduju, posebna tema za razgovor, za španjolske medije, svakako je bio 21-godišnji Dani Olmo koji je, zahvaljjujući sjajnim igrama za Dinamo, nedavno dobio poziv u španjolsku A reprezentaciju.

'Dani je kao nogometaš i osoba impresivan. On je skroman momak, a s druge strane jako ambiciozan. Momak koji svaki dan želi učiti i usvojiti ono što mu se kaže te sam ponosan što sam mogao trenirati igrača poput njega. Siguran sam da će u klubovima u kojima će igrati u budućnosti pokazati isto što pokazuje u Dinamu i španjolskoj reprezentaciji', izjavio je Bjelica za radijsku postaju Cadena SER Catalunya.

>> Nenad Bjelica oduševio veliku Barcelonu: Katalonci hitno poslali po njega kada su vidjeli što je napravio od Dinama i Danija Olma

'Gledamo posljednje Danijeve utakmice u Dinamu. Vidjet ćemo hoće li otići sada na zimu ili na ljeto, no toliko je ponude pa na kraju Dani i klub moraju odlučiti što je najbolje', dodao je Bjelica. Smatra kako je Olmo 'dotaknuo krov u Hrvatskoj', no to nije konukrentna liga za njega te on ima prostora za napredak u atraktivnijoj ligi za koju je spreman.

Olmo, 21-godišnji ofenzivni igrač, nalazi se u Madridu sa reprezentacijom Španjolske u koju je prvi put pozvan nakon što je dosad bio kapetan mlade U-21 reprezentacije. On je 2014. s napunjenih 16 godina došao u Dinamo iz podmlatka Barcelone.

Bjelica, koji se s Dinamom nada prolasku u osminu finala Lige prvaka, u utorak je na znanstvenoj akademiji Barca Innovation Hub, koja je sastavni dio kluba, održao predavanje na temu 'Da li igrači napreduju?'.

Govoreći o Ivanu Rakitiću, koji je od dolaska u Barcelonu 2014. bio igrač udarne postave a ove sezone je izgubio mjesto u momčadi, Bjelica je kazao kako je tužan što Rakitić ne igra.

'Ivan je imao jako dobre sezone u Barceloni, postao je mitski igrač posljednjih godina, pa možda zaslužuje malo više. No dobro, to su stvari između trenera i Ivana. Oni će znati zašto sada igra manje', rekao je Bjelica.

Rakitić će otići iz Barcelone

'Siguran sam da će otići na zimu, a gdje god da ode pokazat će kako je dobar igrač. Prema onome što vidim i čitam, vjerujem da da da će otići ove zime. Otići će za svoje dobro i za dobro Barcelone', smatra trener hrvatskog prvaka koji bi se mogao sudariti s Barcelonom u osmini finala Lige prvaka.

Osvrnuo se i na Luku Modrića koji je je imao manju minutažu u Real Madridu zbog dvije ozljede rekavši kako je uvjeren da Modrić u iduće dvije-tri sezone može igrati na visokoj razinu.

'Luka je bio najbolji jer je osvojio Ligu prvaka s Real Madridom te bio svjetski doprvak s Hrvatskom, a to također znači da njegova igra ovisi o dobrim rezultatima momčadi za koje igra. Igra Real Madrida i Hrvatske nije na razini kakva je bila ranije. Između ozljeda i svih problema koje ste spomenuli nije se mogao natjecati na maksimalnom nivou. Ima 34 godine pa je sigurno najbolji Lukin nogomet iza nas, ali uvjeren sam da u iduće dvije-tri sezone može igrati na visokoj razini', kazao je Bjelica.

Bjelica je, odgovarajući na pitanje kojeg bi igrača hrvatskog nogometa doveo u Barcelonu da može odgovorio da bi to bio Dani Olmo, ali je spomenuo i Brunu Petkovića.

'Imamo sada jednog napadača u udarnoj postavi reprezentacije koji se zove Bruno Petković, kojeg smo doveli (u Dinamo) prošle godine. U ovih godinu i pol dana se razvio kao igrač. Ima 25 godina te se nalazi u svom najboljem momentu. On je dovoljno kvalitetan za natjecanje u Barceloni', zaključio je Bjelica.