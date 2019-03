Ivica Zubac i Clippersi sve bliže doigravanju; Lakersi i očajni Knicksi upisali nove poraze

Košarkaši Los Angeles Clippersa napravili su još jedan korak ka plasmanu u doigravanje NBA lige 128:121 domaćom pobjedom protiv Chicago Bullsa, a hrvatski centar Ivica Zubac je u novom uspjehu svoje momčadi sudjelovao s devet koševa (šut 4-8, slobodna bacanja 1-1), sedam skokova i dvije asistencije za 23 minute provedene na parketu

S omjerom pobjeda i poraza 40-30 Clippersi i dalje drže osmo mjesto u Zapadnoj konferenciji, posljednje koje vodi u doigravanje, no deveti Sacramento Kingsi, koji su izgubili sa 114:123 na gostovanju kod Philadelphia 76ersa, sada zaostaju šest utakmica, oni su na omjeru 33-35.

Houston Rocketsi učvrstili su se na čelu skupine Southwest i trećem mjestu Zapada 108:102 pobjedom protiv najslabije momčadi svoje konferencije Phoenix Sunsima. Gosti iz Arizone bili su u igri za pobjedu sve do posljednjih pet minuta susreta, no tada je stvar u svoje ruke uzeo James Harden i odveo Rocketse do pobjede. Harden je bio nadomak triple-double učinka sa 41 košem, 11 asistencija i 9 skokova, a pridodao je i 6 osvojenih lopti. Kod Sunsa najučinkovitiji je bio Devin Booker sa 29 pogodaka, dok je hrvatski igrač Dragan Bender krenuo u početnoj petorci te za 20 minuta provedenih na parketu postigao četiri poena (šut za dva 2-2, trica 0-1) uz šest skokova i po dvije asistencije i osvojene lopte.

Houston je sada na omjeru 43-26, dok je Phoenix pao na 16-54.

Vodeći sastav Istoka i čitave lige Milwaukee Bucksi ostvario je novu pobjedu svladavši na gostovanju Miami Heat sa 113:98 prvenstveno sjajnom izvedbom u drugom poluvremenu. Domaći Heat je krajem prve četvrtine imao 23 poena prednosti (37-14), na poluvrijeme je otišao sa 20 koševa viška (62-42), no drugo poluvrijeme Bucksi su dobili sa 71-36 i na kraju ostvarili uvjerljivu pobjedu. Giannis Antetokounmpo je briljirao sa 33 koša, 16 skokova i 9 asistencija za Buckse, dok je Justise Winslow sa 20 poena bio najefikasniji kod domaćih, no svih 20 je ubacio u prvom poluvremenu.

Milwaukee je sa 52-17 na vrhu Istoka s tri utakmice prednosti ispred drugog Toronta, dok je Miami sa 32-36 osmi na Istoku.