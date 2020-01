Ivica Tucak otvoreno priznao da je ocjena za ovakav rezultat negativna

U susretu za treće mjesto na europskom prvenstvu u Budimpešti hrvatska vaterpolska reprezentacija je izgubila od Crne Gore sa 9:10 (3:1, 4:2, 1:4, 1:3)

Nažalost, hrvatski vaterpolisti nisu se uspjeli oporaviti nakon poraza u polufinalu od Španjolske (8:9) i porazom od Crne Gore zaključili su europsku smotru.

Hrvatska je u tri navrata imala i četiri gola prednosti (6:2, 7:3, 8:4), no nije to uspjela obraniti. Crna Gora je uspjela preokrenuti rezultat, a minutu prije kraja i povesti sa 10:9. Hrvatska je imala napad za produžetak, ali Maro Joković nije bio precizan.

'Čestitam Crnoj Gori što je išla do kraja. Čim dođemo u svlačionicu, u hotel, ovako vruće glave ćemo sjesti i vidjeti u čemu je problem. Takav raspad u jednom momentu je nevjerojatan. Moramo vidjeti je li razlog mentalne ili fizičke prirode. Moramo sve izanalizirati. Moram čuti igrače što kažu. Ako nam se to desilo i protiv Španjolske moramo to svi zajedno izanalizirati', izjavio je izbornik Ivica Tucak, a prenosi HRT.