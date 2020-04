Bivši hrvatski nogometni reprezentativac, koji je dio igračke karijere proveo u moskovskom CSKA-u, Ivica Olić, danas obnaša ulogu pomoćnog trenera u stožeru hrvatske nogometne reprezentacije, koja je na SP-u u Rusiji osvojila svjetsko srebro

U vrijeme dok se o nogometnim utakmicama nema što pisati, čitateljima se nude razni drugi sadržaji nogometne tematike. Pa su tako na ruskom SportBoxu objavili velik intervju s Ivicom Olićem, bivšim hrvatskim reprezentativcem, koji je četiri sezone, od 2003. do 2007. godine, nosio dres moskovskog CSKA-a. A koliko je Olić Rusima drag dovoljno govori i usporedba s Jurijom Gagarinom, prvim čovjekom koji je otputovao u svemir, još davne 1961. godine.

No, sjećanja na Olića su im vrlo svježa, jer u ljeto 2018. godine s Hrvatskom je na svjetskom prvenstvu osvojio srebrno odličje.

'Većina naših igrača igrala je u najboljim klubovima svijeta, Juventusu, Real Madridu, Barceloni, Liverpoolu... To je glavni argument zašto je Hrvatska stigla do finala u Rusiji. I prije smo imali i dobre igrače, ali ne iz vrhunskih klubova. A sada, to su ve 'cool majstori' na gotovo svim pozicijama, od golmana do veznjaka i napadača. Imaju iskustva s natjecanja na najvišoj razini. A ono što je bilo najvažnije, turnir smo otovorili sigurnom pobjedom nad Nigerijom 2:0. I to je ojačalo uvjerenje momčadi u uspjeh. Tada je postalo i lakše', prisjetio se Olić iz svog doma u Hamburgu.

Ivica Olić bez pardona je otkrio tko je glavni igrač reprezentacije.

'Luka Modrić. On je naš glavni igrač. Kad je on na terenu, onda je to jedna momčad. Kad njega nema, potpuno je drugačija, 30, 40 posto slabija. Modrić ima puno dobrih osobina. I najvažnije: kad igra, ostali igrači osjećaju se drugačije i ponašaju se bolje'.

Komentirao je Olić i (ne)sretno finale.

'Finale je posebna priča, posebna utakmica. Francuzi su također dobra momčad. Ali ako se sjetite te utakmice, postat će jasno da je Hrvatska u prvom poluvremenu pokazala kvalitetan nogomet, možda jedan od najboljih u svojoj povijesti. Ali primili smo dva gola - prvi autogol, i drugi iz penala, koji ne mogu nazvati nikako nego smiješnim. To je bio snažan udarac za nas, a nakon toga Francuzi su prešli na pojednostavljeni nogomet - deset igrača gotovo cijelo vrijeme su bili iza lopte čekajući priliku za protunapad. Vrlo zgodna taktika, posebno kada imate tako brzog igrača kao što je Mbappe. Znali su da se nećemo predati, da ćemo ići naprijed i zato su izabrali tu taktiku'.

Zanimalo je ruske novinare kako su dalić, Olić i ekpia proslavili svjetsko srebro u nakon moskovskog finala?

'Nakon utakmice, odmah smo otišli u hotel, svi su bili preplavljeni emocijama. Prije toga proveli smo zajedno oko 50 dana. Naravno, bili smo tužni zbog poraza, ali s druge strane, drugo mjesto na Svjetskom kupu za tako malu zemlju poput Hrvatske povijesni je trenutak. Nije bilo lako: dali smo se cijeli u finalu, potrošili se do zadnjeg atoma, ali to nije bilo dovoljno za slavlje. Sreli smo se s obiteljima i sutradan odletjeli kući'.

S obzirom na velilko međunarodno Olićevo iskustvo, bivši hrvatski reprezentativac mogao je povući paralelu između velikih turnira na kojima je nastupio.

'Čini mi se da je ovo prvenstvo bilo bolje organizirano od turnira u Njemačkoj 2006. i Brazilu 2014. godine. Sve je bilo na najvišem nivou. Stadioni su odlični, nije bilo problema s navijačima. Znam da su se svi Hrvati - i igrači i navijači - u Rusiji osjećali kao kod kuće, bili smo vrlo dobro prihvaćeni svugdje. Bili smo u Kalinjingradu, Nižnjem Novgorodu, Rostovu, Sočiju, Moskvi - i svugdje gdje su Rusi navijali za nas. Osim na utakmici protiv Rusije, naravno. Mislim da je vaš narod cijenio našu momčad, jer da ekipa iz tako male zemlje kao što je Hrvatska, s populacijom od četiri i pol milijuna ljudi, može pobijediti Argentinu, Englesku i druge momčadi... Pobjeđujući ih, ali i igrajući lijepi nogomet'.

Odgovorio je Olić koji mu je najdraži gol u reprezentativnom dresu.

'Ima ih nekoliko, ali na primjer, gol protiv Italije, koji sam postigao 2002. na Svjetskom prvenstvu u Japanu. Pobijedili smo tada 2:1. Nikad ga neću zaboraviti, jer je on bio vrlo važan za nas i bio je moj prvi na tako velikom nivou'.

Otkrio je Olić da mu je Louis van Gaal, koji mu je dao priliku u Bayernu, jedan od najdražih trenera, da trenutno živi u Hamburgu, a za kraj su ga pitali gdje igrači piju više piva, u Njemačkoj ili Rusiji.

'U Njemačkoj se smatra normalnim da igrači popiju jednu ili dvije čaše piva nakon utakmice. U Rusiji je sve malo drugačije: ako kažu da možete popiti dva, onda će netko sigurno popiti deset! (Smijeh.) Zato treneri u Rusiji, u pravilu, ne dopuštaju igračima da se prepuštaju pivu. Nijemci znaju normu, poštuju disciplinu, dva piva su maksimum, a više nitko neće prihvatiti. Mislim nakon utakmice.

U vezi s tim, Olić je dao zanimljiv odgovor, kome su Hrvati više slični, Rusima ili Nijemcima?

'Hrvati su u tom smislu isti kao Rusi. Ako im kažete, možete popiti, neće prestati. Ipak, mi smo slavenski narod... O tome sam se još jednom uvjerio na Svjetskom prvenstvu u Rusiji - jezik, kultura i navike praktički su isti kod nas. Nema velike razlike'.