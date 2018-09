Ivan Dodig i Mate Pavić na najbolji se način pripremaju za finale Davis Cupa

Hrvatski Davis Cup reprezentativci Ivan Dodig i Mate Pavić plasirali su se u finale parova na ATP turniru tenisača u Chengduu nakon što su u polufinalu pobijedili Meksikanca Santiaga Gonzaleza i Pakistanca Aisama-ul-Haqa Qureshija sa 5-7, 6-4, 10-8.

Dodig i Pavić su prvom setu gubili 1-4 uz jedan izgubljeni servis, no uspjeli su se vratiti izjednačivši na 4-4. Međutim, kod rezultata 5-6 još jednom su izgubili servis, a time i set. U drugom setu načinili su rani break pri rezultatu 1-1, potom poveli sa 3-1 i obranili prednost do kraja seta.

U odlučujućem, trećem 'tie-brak' setu koji se igra do 10 bodova, Gonzalez i Qureshi su poveli s 5-0, a imali su i vodstvo 6-2, no hrvatski tenisači su velikim preokretom stigli do rezultata 8-8, a potom dobili iduća dva poena za pobjedu i plasman u finale.

Suparnici Dodiga i Pavića u finalu bit će pobjednici između susreta Amerikanca Austina Krajiceka i Indica Jeevana Nedunchezhiyana, te Argentinca Guida Pelle i Portugalca Joao Souse.