Ikona Hajduka objasnila Crnogorcima tajnu čudesnih rezultata hrvatske reprezentacije

Ulcinjski poduzetnik i ljubitelj sporta Pavle Pepđonović i ove je godine u ovaj predivni gradić doveo brojne legende sporta iz cijele regije, a jedna od njih je Ivan Gudelj. Legendarni igrač Hajduka je za crnogorski Lobsport da svoje viđenje nevjerojatnih rezultata hrvatske nogometne reprezentacije od osamostaljenja.

'Godinama sam radio kao izbornik mlađih hrvatskih reprezentacija do 16, 17 i 19 godina, a sada djelujem kao instruktor za trenere na području Dalmacije. Hrvatska se zaista može pohvaliti jednim od najboljih sustava u Europi. Zašto? Jednostavno je: kod nas, u Hajduku, najmanje 95 posto igrača iz selekcije do 14 godina, sastavljene od svih regionalnih baza, na kraju stiže do seniorske reprezentacije. Taj proces pomno pratimo od ulaska u selekcije do 15 godina, pa sve do seniora', rekao je Gudelj pa je nastavio:

'To znači da naši nogometni centri rade izvrsno i zaista treba skinuti kapu svim trenerima. Ja ih zovem 'apostoli' jer su to ljudi koji otkrivaju talente, usmjeravaju ih i vode kroz mlađe kategorije, pripremajući ih za velike klubove i sve što ih očekuje u seniorskom nogometu. To je kontinuirani proces koji je nezaustavljiv, a to znam jer sam u Savezu već 27 godina i svjedočim nevjerojatnom radu i trudu.'

Martin Novoselac je stvorio taj sustav

Gudelj je naglasio važnost sustava koji postoji od 90-ih.

'U sustav se svatko brzo uklopi jer je on temeljen od samog nastanka Hrvatske, zahvaljujući Martinu Novoselcu i njegovim suradnicima. Imali smo tada pet instruktora koji su bili istovremeno i izbornici, radili su u svojim regijama u bliskoj suradnji s klupskim trenerima. Rezultati koje Hrvatska danas ima, a koja je dva puta bila treća i jednom druga na Svjetskim prvenstvima, rezultat su tog povezanog sustava. Naša mala zemlja stvorila je sportsku tradiciju.

Što je najvažnije, nijedan političar, bez obzira na diplomatske poteze, ne može promovirati i afirmirati državu u svijetu kao što to čini nogometna reprezentacija. Naravno, tu su i drugi sportovi, ali nogomet je uvijek broj jedan', naglasio je bivši jugoslavenski reprezentativac u razgovoru za Lob Sport tijekom sunčanog dana u Ulcinju, gdje se susreo s brojnim sportskim velikanima.'