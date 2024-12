Igrači Manchster Uniteda odbili zbog jednog igrača nositi jakne u duginim bojama

Kampanja promovira inkluziju LGBTQ+ osoba u sportu, a među aktivnostima je i nošenje traka u duginim bojama koje simboliziraju podršku. Ipak, odluka o sudjelovanju izazvala je različite reakcije među igračima.

Kapetani momčadi trebali bi nositi trake u duginim bojama, no neki igrači to su odbili ili su to učinili uz dodatna objašnjenja. Primjerice, Marc Guehi iz Crystal Palacea i Sam Morsy iz Ipswicha svoje su sudjelovanje popratili posebnim porukama.

S druge strane, nogometaši Manchester Uniteda dogovorili su se kako neće nositi jakne s duginim motivima, koje su izrađene upravo za ovu inicijativu. Kako prenose engleski mediji, takva je odluka donesena u znak podrške suigraču Noussairu Mazraouiju. Marokanski branič i praktični musliman iz vjerskih razloga ne smije nositi simbole ove vrste, a kako bi izbjegli njegovu izdvojenost, igrači Uniteda zajednički su odlučili odbiti nošenje spomenutih jakni.

Ova je odluka podijelila javnost: dok neki hvale Unitedovu momčadsku solidarnost, drugi upozoravaju na važnost snažnije podrške kampanjama koje promoviraju inkluziju u sportu. Kampanja Rainbow Laces već godinama izaziva različite reakcije, ali ostaje ključan simbol borbe za jednakost i prihvaćanje u nogometu.