Igor Karačić predvodio Poljake u pobjedi protiv Zagreba

Zagreb se dobro držao do posljednjih osam minuta kada se posve raspao.

Domaćin je bolje otvorio susret, poveo je 3:0, pa 6:2. Imali su i 8:4. Međutim, Zagreb je pohvatao konce igre i u 21. minuti je uspio izjednačiti na 10:10. Poljski sastav je pobjegao na +2 (12:10, 13:11), no Zagreb je do kraja poluvremena izjednačio na 13:13.

Hrvatski prvak je u nastavku prvi put stigao i do prednosti (14:13). Nažalost, uslijedilo je poljskih 3:0 za 16:14. Zagreb je ponovo spojio dva gola u nizu za novo izjednačenje (16:16), međutim Kielce uzvraća mini-serijom za 19:16. Zagreb se u nekoliko navrata približio na gol zaostatka (21:20, 22:21, 23:22), no u zadnjih osam minuta posve se raspao.

Kod rezultata 23:22, uslijedila je 7:0 serija Kielcea za velikih 30:22. Zagreb je tek ublažio poraz za konačnih 30:23.

Poljski sastav su do pobjede predvodili hrvatski rukometaš Igor Karačić s pet golova, te Benoit Kounkoud, Daniel Dušebaev, Artsem Karalek i Michal Olejniczak sa po četiri gola. Hrvatski vratar na golu poljskog sastava Sandro Meštrić skupio je sedam obrana.

Kod Zagreba najefikasniji su bili Miloš Kos i Luka Lovre Klarica sa po pet golova, dok su Filip Glavaš i Timur Dibirov zabili po četiri gola. Matej Mandić je imao osam obrana.

'Odigrali smo dobru utakmicu međutim 50 minuta i na kraju to ispada uvjerljiv poraz. Smatram da stanje nije bilo takvo, međutim iskustvo Kielcea je presudilo - iskoristili su naše greške i to je danas bio ključ. Teško je očekivati da od početka krenemo jako dobro obzirom da smo dosta toga zamijenili u našem sastavu, međutim ponavljam, šteta je da smo na kraju izgubili tako velikom razlikom jer to, obzirom na prikazano nismo zaslužili. Svakako moramo skupiti glave i pripremiti se za susret protiv prošlogodišnjih finalista Lige prvaka. Glavni cilj će naravno biti da smo cijeli susret na pravoj razini', rekao je Andrija Nikolić, trener Zagreba.

U drugom dvoboju večeri Pick Szeged je pobijedio Magdeburg sa 31:29.

Mađarski sastav je predvodio hrvatski reprezentativac Mario Šoštarić sa šest golova, dok je Sebastian Frimmel zabio pet golova. Na vratima je sjajan bio Roland Mikler sa 16 obrana. Kod Magdeburga Ingi Magnusson i Philipp Weber zabili su po pet golova.

U srijedu je Barcelona na gostovanju pobijedil Kolstad sa 35:30.

Španjolski sastav su do pobjede predvodili Dika Mem sa šest, te Melvyn Richardson s pet golova, dok je najefikasniji igrač u domaćim redovima bio Magnus Sondena sa šest golova.

Slavio je i Aalborg pobjedom 38:31 protiv Nantesa.

Thomas Arnoldsen je predvodio danski sastav sa 11 golova, dok je Fabian Norsten imao 11 obrana. Na suprotnoj strani najefikasniji je bio Valero Rivera Folch sa sedam obrana, dok je hrvatski vratar Ivan Pešić imao devet obrana.

U drugom kolu Zagreb će 18. rujna ugostiti Aalborg, a istog dana igrat će i Nantes i Industria Kielce. Dan kasnije sastaju se Magdeburg i Kolstad, te Barca i Pick Szeged.

REZULTATI:

Industria Kielce - ZAGREB 30:23 (13:13)

Pick Szeged - Magdeburg 31:29 (17:18)

U srijedu: