Hrvatski vaterpolisti i rukometaši bore se za finala Eura; evo gdje možete gledati utakmice kojima se termini preklapaju

Poklopilo se da istog dana, u praktički istim terminima, svoje polufinalne utakmice na Europskim prvenstvima koja se igraju u Budimpešti tj. Stockholmu, igraju hrvatski vaterpolisti i rukometaši

Od prije je poznato kako su se mijenjali termini odigravanja utakmica (rukometaši su trebali su igrati u 20.30 sati, op.a.) pa je tako ispalo da će hrvatska vaterpolska reprezentacije, koju vodi Ivica Tucak, polufinale europskog prvenstva u Budimpešti igrati protiv Španjolske u 17.30 sati (HRT 2). Dodajmo kako se u drugom polufinalu sastaju Crna Gora i Mađarska.

'Mi imamo kontinuitet i to je ono što me čini silno sretnim i ponosnim na ove mladiće. Oni znaju igrati ove utakmice, a to su vam znate šokantne utakmice. Nadam se i da ćemo i u petak pokazati još jedno desetak posto još bolju igru', kazao je nakon pobjede nad Grčkom izbornik hrvatske vaterpolske reprezentacije Ivica Tucak.