Hrvatski trener o fascinantnom životu u Južnoj Koreji: Izgubljeni novčanik vrate vam na kućnu adresu...

Zagrepčanin Danijel Lutz, 38-godišnji košarkaški trener koji je postao poznat nakon što je 2013. osvojio nacionalni kup i prvenstvo s Cibonom, prošle godine odlučio je otići na privremeni rad u daleku Južnu Koreju, kada je košarka u pitanju - egzotičnu zemlju. Sudeći po prvim dojmovima, ta ga je država u svakom pogledu oborila s nogu

Kada je Danijel Lutz donio odluku da će otići u Južnu Koreju, nakon što je proveo sezonu kao jedan od trenera u hrvatskom prvaku Cedeviti, točno je znao što ga čeka. Tu državu i ljude upoznao je prije nekoliko godina na jednomjesečnom boravku, dok je kao gost vodio košarkaški kamp. Kada se pojavila prilika da postane dio tima kluba Seoul Samsung Thunders na duže vrijeme - kao prvi europski trener koji je dobio takav posao - nije dvojio ni sekunde. Naime većina stranih pomoćnih trenera i savjetnika dolazi iz SAD-a, koji je velik uzor ovoj zemlji. 'Prilikom jednomjesečnog rada s mladim južnokorejskim igračima, s kojima sam najviše radio na tehnici skok-šuta i ostalim vještinama, na kojima se na specifičan način radi u Europi, uspostavio sam dobar odnos s čelnim ljudima kluba Samsung Thunders. Nekoliko mjeseci kasnije njihov glavni trener ponudio mi je da budem dio njihovog tima cijelu sezonu, a službena titula mi je savjetnik te trener za razvoj mladih igrača i individualni rad. Naime, prema pravilima u Južnoj Koreji, stranci nikako ne mogu biti glavni treneri', kazao je za tportal Lutz, čiji je šef Lee Sang-min, od kojeg i danas obožavatelji traže autogram kada igraju u gostima, a nekada je igrao za južnokorejsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu 1994. i kao igračkog uzora uvijek u prvi plan ističe legendarnog Tonija Kukoča. 'Trener ima svoj klub obožavatelja s više od 20 tisuća članova i često od djece dobiva poklone kao zahvalu za autogram. Nevjerojatna je njegova popularnost. Inače, trener mi često govori o Kukoču koji ga je impresionirao svojom tehnikom te razumijevanjem igre i bio mu je igrački uzor. Kaže da dotad nije vidio igrača visokog 211 cm da tako dobro barata loptom i razigrava suigrače.' Kaže kako južnokorejski košarkaški skauti već godinama posjećuju europske gradove u kojima prate igrače koje bi voljeli vidjeti u svojoj ligi, a isto tako dovode u svoje klubove i europske trenere kako bi mladi igrači s njima radili na nekim elementima igre.

Dolaskom u grad Yongin, tzv. satelit udaljen 40 minuta vožnje od glavnog grada Seula, Lutz kaže kako se vrlo brzo snašao. Prvih nekoliko dana boravka u milijunskom Yonginu mučio se ipak sve dok nije pronašao svoj omiljeni kafić u kojem može popiti pravi europski espreso, a što se jela tiče, nije imao nikakvih problema jer je veliki ljubitelj morskih plodova, u Južnoj Koreji dostupnih gotovo u svakom restoranu. No iako je – kako kaže – pronašao mjesto na 'kojem može popiti fenomenalni makijato', ipak mu nedostaje druženja s obitelji i prijateljima, s kojima se čuje često u gluho doba noći jer je vremenska razlika osam sati. Naravno, najviše mu nedostaje djevojka koja je dva tjedna godišnjeg odmora iskoristila kako bi ga posjetila i kaže da su u tih 15-ak dana 'upoznali Seul i okolicu te da su vidjeli sve što je trebalo osim - Sjeverne Koreje'. Naime jedna od turističkih točaka koja spada u rubriku 'obavezno posjetiti' je vidikovac s kojeg se vidi susjedna Sjeverna Koreja te ograda koja dijeli dva potpuno drukčija svijeta. 'Povremeno pitam ljude u klubu o Sjevernoj Koreji, ali kod njih nema nikakvih znakova uznemirenosti.' Kaže kako se u Južnoj Koreji tenzije ne osjećaju te kako se skoro ništa od toga što se vrti po medijima o prijetnjama sjevernokorejskog vođe gotovo uopće ne osjeća u svakodnevnom životu iako je grad prepun vojnika koji služe redoviti vojni rok. Naime južnokorejska vojna baza smještena je vrlo blizu Seula, stoga je velik broj vojnika koji se mogu vidjeti na ulicama posve logičan. 'Sjeverna Koreja udaljena je svega 30-ak kilometara od predgrađa Seula te bih, kao i većina turista, volio otići do vidikovca čim uhvatim slobodan dan. Do prije nekoliko godina popularni su bili turistički odlasci u Sjevernu Koreju, ali samo u određeni dio, no otkada je na vlasti Kim Jong-un, to je ukinuto.' Poveznica sa Sjevernom Korejom svakako su i Zimske olimpijske igre koje se od 9. do 25. veljače održavaju u Pjončangu. Poznato je to da će Sjeverna i Južna Koreja na ceremoniji otvaranja nastupiti pod jedinstvenom zastavom, a posebna priča bit će zajednička ekipa u ženskom hokeju na ledu. 'Ovdje u Seulu i predgrađu u kojem živim zaista se jako puno promoviraju Zimske olimpijske igre, a dolazak sportaša iz Sjeverne Koreje baš svi stavljaju u pozitivan kontekst. Ljudi su na dolazak sportaša iz susjedne zemlje odlično reagirali, što je i logično jer su svi Korejci zapravo miroljubiv narod, što predstavlja i bijela boja na podlozi nacionalne zastave.'

'Nisam se još navikao na velike gužve jer u Seulu i okolnim gradovima satelitima živi oko 25 milijuna ljudi, što je polovica cijelog stanovništva. Primjerice, taj maleni satelit u kojem živim ima oko milijun stanovnika i ne smatraju ga gradom. Stanujem u klupskom hotelu koji se prostore na sedam katova, a u kojem su smješteni i ostali treneri i sportaši iz šest Samsungovih profesionalnih klubova, od ženske košarke i odbojke, preko tekvondoa, do stolnog tenisa i hrvanja. Ukupno nas ima oko 110 sportaša i trenera, a u sklopu hotela na raspolaganju su nam restoran te relaksacijski i rehabilitacijski centar', kaže Lutz, ističući da ga iz dana u dan oduševljavaju smirenost i ljubaznost ljudi. Primjerice, iznenadilo ga je to što nitko ne trubi na semaforu ako netko odmah ne krene na zeleno svjetlo ili se nakratko zaustavi, a posebno ga je oduševila tzv. hijerarhija koja se baš uvijek poštuje. Kaže kako se u Južnoj Koreji posebno poštuju stariji ljudi, kako u društvu tako i primjerice u njegovom klubu u kojem radi. 'Koliko poštuju starije, govori i podatak da u slučaju jednakog broja pobjeda i koš razlike bolji plasman ima momčad koja ima starijeg trenera.' Na neke utakmice odlaze modernim klupskim autobusom koji je prilagođen sportašima, a na ona dalja gostovanja putuju brzim vlakom državne firme KoRail, koji dostiže brzinu od 289 km/h, pa se tako primjerice relacija Zagreb-Dubrovnik prevali za manje od tri sata. 'Vlakovi su im čudo i red vožnje im je gotovo savršen.' No ono što ga je posebno oborilo s nogu su sigurnost i povjerenje u ljude, s kakvima se dosad u životu nije susreo. Kaže kako se jednog jutra s kolegom vraćao kući gradskim autobusom, prijevozom koji dnevno koriste stotine tisuća ljudi, te kako je kolegi u autobusu ispao novčanik. Istog dana zvali su kompaniju i novčanik mu je dostavljen na kućnu adresu. 'Novčanik je bio pun novca i kreditnih kartica, a vraćen je netaknut. Sve je bilo u njemu i to me oduševilo! Južna Koreja je poznata po tome - izgubite li novčanik, naći ćete ga na istome mjestu, a izgubite li mobitel, naći ćete ga napunjenog - osobno sam se uvjerio u to. Osim kulture, ljudima dodatnu sigurnost ulijevaju kamere koje se nalaze doslovno na svakom uglu i gotovo je nemoguće napraviti nešto, a da nije zabilježeno.' Većina ljudi iz Južne Koreje s kojima je razgovarao na spomen Hrvatske nabraja mjesta poput Plitvica, Dubrovnika, Zagreba ili naših otoka te mu često i pokazuju fotografije tih destinacija na mobitelu. 'Velik broj njih ima želju otići u Hrvatsku, a često na plakatima i u nekim brošurama naletim na fotografije hrvatskih gradova poput Dubrovnika, Stona ili nacionalnih parkova Plitvica i Krke uz natpis 'Idealan godišnji odmor'. Ukratko, ljudima iz Južne Koreje Hrvatska je jako dobro poznata. Npr. korejske sapunice su ovdje jako popularne, a u jednoj od njih su bili i kadrovi iz Hrvatske.' No ono što je svakako želio naglasiti jest fenomen reality showova, kojih su puni mediji: 'Jedan popularni južnokorejski reality show sniman je negdje na Jadranu, a to je zapravo najbolja moguća reklama jer u ovoj zemlji su takvi programi jako gledani. Isto tako, ovdje je jako izražen fenomen tzv. K-popa te reality showova u kojima se biraju najbolji girl & boy bendovi.'