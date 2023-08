Hrvatski rukometaši bili odlični protiv Norveške i ušli u polufinale SP-a

Rezultatska ravnoteža je potrajala do sredine prvog poluvremena, kad su Norvežani još uvijek bili na samo gol zaostatka (7:6). No, kad su izabranici Kreše Ivankovića prvi put došli do tri gola prednosti (9:6), do kraja utakmice su je uglavnom povećavali. Na poluvremenu je ona iznosila +5 (14:9). Norvežani su početkom drugog dijela opet uspjeli smanjiti na -3 (16:13), ali to je bilo sve što su uspjeli učiniti.

Sustavno se prednost Hrvatske počela ponovno penjati, da bi pred kraj dvoboja došla i do najvećih +11 (31:20).

Sjajan je protiv Norveške bio Martin Tomšić koji je uz stopostotan učinak postigao osam pogodaka. Aleksandar Čaprić je bio autor šest golova, a pet puta je mrežu zatresao Franko Krstić. Petar Krupić je završio utakmicu s četiri gola. Tin Herceg je imao osam, a Marko Prpić pet obrana.

Norveške strijelce je predvodio Lasse Sunde Lid s devet pogodaka.

Za Hrvatsku je ovo šesto polufinale na juniorskim svjetskim prvenstvima, a za četvrto finale naši će mladi rukometaši u petak igrati protiv vršnjaka iz Španjolske, koji su u četvrtfinalu nadigrali Nijemce s 32:28.

Drugi polufinalni par čine reprezentacije Danske i Egipta. Egipćani su tek u produžetku pobijedili reprezentaciju Farskih Otoka s 38-34, dok su Danci s uvjerljivih 35:25 nadigrali Portugalce.