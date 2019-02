Hrvatski košarkaši porazom od Poljaka definitivno ostali bez SP-a

Neslavan kraj kvalifikacija za hrvatske košarkaše. U Varaždinu su Anzulovićevi igrači doživjeli poraz 69-77 od reprezentacije Poljske

Filip Krušlin je sa 21 košem bio najbolji strijelac Hrvatske. Miro Bilan i Hrvoje Perić su ubacili po 10 koševa, a Toni Katić osam. Poljake su do pobjede i prvog plasmana na Svjetsko prvenstvo nakon 1967. godine predvodili Mateusz Ponitka sa 20 koševa i osam skokova te A. J. Slaughter sa 15 poena i pet asistencija.

Poljaci su utakmicu završili sa 42 posto šuta iz igre, a Hrvatska sa samo 31 %. Gosti su imali 45 skokova, a Hrvatska 36.

Sjajno je naša reprezentacija otvorila dvoboj sa Poljacima u Areni Varaždin, u kojem je samo pobjeda od šest ili više razlike ostavljala Hrvatskoj nadu da će se kvalificirati za Svjetsko prvenstvo u Kini. Odlično je funkcionirala pokretljiva obrana koja je gostujuću reprezentaciju ostavila u prvih sedam minuta bez ijednog ubačaja. Hrvatski napad nije bio jednako ubojit, ali su Anzulovićevi izabranici nakon sedam minuta vodili sa 14-0. Nažalost, Poljaci su u posljednje tri minute napravili 8-2 i prvu četvrtinu završili s podnošljivim jednoznamenkastim zaostatkom (16-8).

Gosti su u 15. minuti došli na samo jedan poen zaostatka (22-21), ali je potpuni preokret spriječio Jakov Mustapić sa dvije vezane trice, da bi još jednim dalekometnim šutom Filipa Krušlina naša reprezentacija ponovno došla do +10 (35-25) u 18. minuti.

No, baš kao i u prvoj dionici, gosti su bolje odigrali završnicu, iskoristili neke nevjerojatne promašaje hrvatskih igrača iz čistih situacija i svoj zaostatak do poluvremena sveli na samo četiri poena (36-32).

Sve do 29. minute činilo se da bi Hrvatska mogla pobijediti Poljsku s potrebnih šest koševa razlike i zadržati izglede za plasman u Kinu. Tada je Katić pogodio za vodstvo 59-53, ali su Poljaci serijom 10-0 na kraju treće i početkom posljednje četvrtine došli do prednosti koju su znali zadržati i povećati do konačnih 77-69 za potpuno zasluženu pobjedu.

Sve ono dobro što su naši košarkaši i uspjeli napraviti u prvih sedam-osam minuta pojedinih četvrtina, propustili su nevjerojatnim padovima u završnicama svake četvrtine.

U posljednjem kvalifikacijskom kolu Hrvatska će u ponedjeljak, 25. veljače, gostovati u Mađarskoj. Iz skupine J na Svjetsko prvenstvo će Litva, Italija i Poljska.