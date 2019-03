Hrvatska traži novu pobjedu u kvalifikacijama za Euro, a Mađari najavili iskupljenje

Hrvatska nogometna reprezentacija igra od 18 sati u Budimpešti susret 2. kola E skupine kvalifikacija za EP 2020. protiv Mađarske

Mađarski izbornik nije krio razočaranje izvedbom svoje momčadi protiv Slovačke, te je prilikom najave susreta s Hrvatskom rekao kako će napraviti tri ili četiri promjene u početnom sastavu naspram prve kvalifikacijske utkamice, piše dvoznak.com.

Hrvatska je uz mnogo muke otvorila kvalifikacijski ciklus za Europsko prvenstvo pobjedom nad Azerbajdžanom. Renovirana Dalićeva momčad loše je ušla u utakmicu i Azerbajdžan je rano stigao do vodstva. Imala je Hrvatska dominaciju u posjedu, no teško je stvarala prave prilike za postizanje gola i do izjednačenja je stigla krajem prvog poluvremena spretnom reakcijom Barišića nakon udarca iz kuta. U nastavku je bolju igru Hrvatska okrunila sjajnim golom Kramarića vrijednim tri važna boda. Očekivalo se da će svjetski doprvak lakše savladati otpor Azerbajdžana, no Dalić i igrači nakon utakmice naglasili su da je od dojma ipak bitnija upisana pobjeda.