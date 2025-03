Hit-napadač: Hrvatska je moj izbor! Razgovarao sam s Dalićem

'Htjeli su da igram za njih, ali zahvalio sam se i dao do znanja da je za mene samo Hrvatska opcija. Ona je oduvijek jedini moj izbor. Otkad znam za sebe i igram nogomet želim igrati za Hrvatsku', rekao je Ivanović za Novu TV.

'Razgovarao sam s ljudima iz Saveza, zvao me i izbornik osobno. Rekao je da prati sve utakmice, da sam na radaru i da samo tako nastavim te da će sve biti dobro. Ne može nitko nikome jamčiti poziv, to je nemoguće. To je izbornik i meni rekao, ali ako ovako nastavim, sve će biti po planu.'

Dalić u ponedjeljak objavljuje popis za četvrtfinale Lige nacija protiv Francuske.