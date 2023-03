[FOTO] Dominik Livaković spašavao, a Mateo Kovačić zabijao za pobjedu Hrvatske u Turskoj

Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom 2:0 kod Turske u Bursi, 'iskupila' se za subotnji splitski remi protiv Walesa. Dalić je u utakmicu ušao s tri promjene u odnosu na taj sraz prošlog vikenda, i očito je pogodio. No, pitanje je kako bi se utakmica razvila da Dominik Livaković nije bio na visini zadatka i spriječio dvije iznimno opasne situacije. Inače, oba pogotka za Hrvatsku zabio je Mateo Kovačić (20', 45'+3)

Domaćin je daleko bolje ušao u susret i Turci su već u petoj minuti mogli do vodstva. Marcelo Brozović je u opasnoj zoni 'prodao' loptu, njegovo dodavanje je presjekao Salih Ozcan uposlivši Cengiza Undera koji je odlično pucao, no Dominik Livaković je sjajno reagirao. Under je opasno zaprijetio i dvije minute kasnije, no napadač Marseillea je srećom, pucao pored gola.

Novu veliku priliku domaćin je imao u desetoj minuti. Šutalo je pogriješio, lopta se odbila do Karema Akturkoglua koji je pucao s ruba kaznenog prostora, no Livaković je još jednom fantastično obranio odbivši loptu u korner. Turska je nakon ubačaja iz kuta zabila gol, no Akturkoglu je srećom bio u zaleđu.

Prvi udarac hrvatske vrste prema vratima, ali ne i u okvir gola, vidjeli smo u 16. minuti kada je pokušao Josip Stanišić. Samo dvije minute kasnije uzvratio je Orkun Kokcu, no Livaković je još jednom bio spreman.