Filip Ude u još jednom finalu: To mi se nije dogodilo u 20 godina karijere; Tin Srbić bio je tužan i razočaran

U kvalifikacijama na Svjetskom gimnastičkom prvenstvu u Liverpoolu Filip Ude (36) izborio je finale na konju s hvataljkama, Aurel Benović druga je rezerva za finale partera, dok je Tin Srbić zbog pogreške ostao bez finala.

'Hvala mojoj obitelji, mojoj kćerkici Evi. Hvala mojim trenerima koji nikada nisu odustali od mene i što su ponovni na mene. Hvala svima koji su svih ovih godina još uvijek uz mene. Sretan sam i ponosan što sam s 36 godina i dalje u vrhu, u top osam najboljih. Ovo je moje 4. pojedinačno i 5. svjetsko finale. U godinu dana ušao sam u tri velika finala, dva svjetska i jedno europsko. A to mi se nije dogodilo u 20 godina karijere. Trenirao sam, radio sam za to. Ponosan sam na sebe. Odradio sam trening vježbu, nije bila savršena, ali je bila dosta za finale. A u njemu se nadam barem ponoviti isto ili možda i pojačati vježbu. Ovisi kako ću se osjećati, a i moram prvo porazgovarati s trenerom', rekao je nakon dugog kvalifikacijskog dana u Liverpoolu Filip Ude.



Aurel Benović na svom drugom SP-u u životu s ocjenom 14.266 završio je kao ukupno 11. među 132 parteraša, ali kako su ispred njega bila tri Japanca, a u finalu mogu maksimalno 2 iz iste zemlje, naš najbolji gimnastičar na tlu na kraju je deseti, druga rezerva za finale.

'Jako je težak dan iza mene, ali ponosan sam. Odradio sam kvalifikacije na vrhunskoj razini. Podigao sam i svoju izvedbu i psihičku razinu na još viši nivo. Do samoga kraja bilo je neizvjesno, doslovno sam čekao da zadnji gimnastičar doskoči i završi, ali na žalost nisam uspio ući u finale. Ništa, okrenuti ću se novoj sezoni i obećati da ću ići još jače, da ću se još više truditi, pojačavati startnu ocjenu vježbe i očekujem sljedeće godine puno bolje rezultate i bolji plasman na Svjetskom prvenstvu', najavio je Osječanin.

Tin Srbić zbog pogreške na elementu Piatti koji mu je donio ocjenu 13.200 ostao je bez finala na preči. Završio je kao ukupno 46. među 138 prečaša. Iza njega su tri nastupa na Svjetskim prvenstvima i u svakome je bio u finalu. Na žalost u Liverpoolu je prekinuo niz iz zlatnog Montreala 2017., Dohe 2018. (4. mjesto) i Stuttgarta 2019. (srebro).

'Prvi put za mene Svjetsko prvenstvo je gotovo prije finala. Stvarno sam tužan što ne ostajem ovdje do kraja. Sama atmosfera, treninzi ovih tjedan dana ovdje, početak vježbe u kvalifikacijama danas savršen... Nisam izazvao ovu grešku. Točno ono o čemu sam pričao prije - bit ću zadovoljan ako se dogodi greška koja nije plod toga da sam bio nesiguran, da sam loše krenuo vježbu, stisnuto, u strahu. Ovaj put sam krenuo hrabro, rekao sam da svaki element napravim savršeno zbog toga se dogodila greška. Ne mogu se sjetiti, ali mislim da taj element nisam nikada pogriješio. Ni na treningu. Nikada u životu. Nije mogla biti sekunda dekoncentracije, jer mi nemamo sekundu vremena usred vježbe. Bila je to milisekunda. I ne bih čak rekao dekoncentracija, nego jednostavno sam u toku tog elementa već bio na sljedećem elementu jer sam bio uvjeren da je to - to, odrađujem ovo. Izbacilo me totalno iz takta, ne znam što bih rekao. Baš me iznenadila greška. Nekad očekuješ grešku u elementu, osjetiš da si nešto krivo napravio, ovo me baš iznenadilo. Baš mi je jako žao da je tako glupa greška ispala', kazao je Tin nakon kvalifikacija pokušavajući pronaći odgovore.

'Mislim da sam ja možda htio više nego što sam trenutno mogao. I da me to pojelo. Bio sam sposoban za finale, to je sigurno. Uvjeren sam, da sam samo taj element uspio izvući, bilo bi 14.500 i više i sigurno finale. Gledam sve te dečke, oni te vježbe rade već godinama, to izgleda sigurnije. Ja sam izgledao sigurno u prvoj polovici, ali očito još treba raditi. Koliko god da sam postigao sve to u karijeri, ovo je kao u medicini, nikada ne prestaješ učiti. Danas sam naučio nešto novo. Koristiti ću to da popravim do kraja godine i da u iduću sezonu krenem još bolje. Treba mi samo jedna sezona bez ozljeda, još jedna sezona s ovom novom vježbom. Ja znam da ću se vratiti na najviše razine. Samo ne znam točno kada, ali budem', jasno je poručio bivši prvak i viceprvak svijeta.

Udeovo finale na konju s hvataljkama na rasporedu je u subotu od 16.30 po hrvatskom vremenu.