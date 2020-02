Evo gdje možete gledati okršaj Hajduka i Gorice, te kako će 'bili' reagirati nakon prvog Tudorovog poraza

Ove subote nastavlja se 23. kolo Hrvatski Telekom Prve lige, a program otvaraju Hajduk i Gorica, koji će od 15 sati (Arenasport 3), odmjeriti snage na poljudskom stadionu

'Pouke se izvlače svaki dan. Nema utakmice u kojoj nisam nešto pogriješio, ali takav je posao. Normalno je da je rezultat uvijek taj koji kod većine ljudi detektira pogrešku, no gazimo dalje i nećemo se osvrtati. Bitno je standardizirati momčad s obzirom na neke nove stvari koje se rade. Čeka nas Gorica koja je uvijek neugodan suparnik, tradicionalno dobar i tvrd. Dobro su vođeni, igraju dobru obranu i neugodni su u prekidima, ali mi smo fokusirani na nas'.

Nakon pobjeda nad Varaždinom i Lokomotivom, momčad Hajduka u prošlom je kolu prvi put ostala bez bodova otkako je Igor Tudor postao trener. Bolji od Hajduka bio je Slaven u Koprivnici i to unatoč ranom golu Edouka s bijele točke za vodstvo gostiju iz Splita. U završnici prvog poluvremena Jurić je zaradio isključenje, a brojčanu prednost momčad Slavena znala je iskoristiti i izjednačila je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena golom Bačelić-Grgića , da bi u samoj završnici utakmice iskusni golgeter Krstanović sjajnim golom donio preokret domaćinu. Propustio je Hajduk u prošlom kolu smanjiti zaostatak za vodećim Dinamom, ali svi u klubu su ionako svjesni da je ove sezone glavni Tudorov cilj osvajanje drugog mjesta pred Osijekom i Rijekom.

Tudor neće u ovoj utakmici moći ponoviti prošlotjedni eksperiment s Jurićem u posljednjoj liniji jer je on zaradio isključenje u Koprivnici i nema pravo nastupa protiv Gorice. Prilikom najave susreta Tudor je izrazio zadovoljstvo što su proteklog tjedna svi njegovi igrači trenirali punim intenzitetom.

Gorica u tri dosadašnje prvenstvene utakmice u novoj kalendarskoj godini nije niti jednom zatresla suparničku mrežu, no treba se istaknuti da je Jakirovićeva momčad igrala protiv iznimno snažnih ekipa Dinama, Osijeka i Rjieke u periodu. Protiv Osijeka i Rijeke nije se tresla ni mreža Kahline, odnosno barem ne tako da bi suci priznali gol. Naime, u posljednjim trenucima prošlotjedne utakmice Rijeka je postigla potencijalno pobjednički pogodak preko Čolaka, no sudac ga je nakon konzultacije s VAR-om poništio iako se ni nakon pregleda video snimki teško može reći da li je on igrao ramenom ili rukom.

Trener Sergej Jakirović vjeruje da njegova momčad može doći do dobrog rezultata na Poljudu:

'Moja je momčad spremna kao i svaki put. Cijeli smo tjedan radili i pripremali se za ono što nas čeka u Splitu. Igrali smo već nekoliko puta na poljudu. Naše su utakmice uvijek sadržajne, pune energije i agresije, te ne sumnjam da će tako biti i sada. Tudor pokušava donijeti nešto novo u HNL, a to je 90 minuta konstantnog pritiska, presinga i jurnjave po terenu. Hajduk je jedna ekipa doma, a druga u gostima i to nam je jasno. Moramo biti maksimalno koncentrirani'.

Gorica u Split stiže bez Čanađije i Jovičića koji su suspendirani, dok Ćelić i dalje ima problema s ozljedom. Za Jakirovića je odlična vijest da mu se na raspolaganje vratio ključni veznjak Suk koji je zbog suspenzije propustio utakmicu protiv Rijeke.

Proteklog je tjedna Gorica dovela nova pojačanja, Kalika koji je stigao upravo iz Hajduka i srpskog napadača Mudrinskog, a navedeni će dvojac imati priliku za debi u novom klubu protiv Hajduka.