Englezi šokirali Španjolsku u Sevilli, Prosinečki s BiH u Ligi nacija radi čuda

U dvobojima elitnog ranga Lige nacija Engleska je u Sevilli svladala Španjolsku u golijadi rezultatom 3:2, a u gostima je trijumfirala i Švicarska kod Islanda, dok je u Ligi B Robert Prosinečki s Bosnom i Hercegovinom protiv Sjeverne Irske stigao do treće pobjede u nizu...

The three goals #ESPENG pic.twitter.com/JGeojyrnx8

Do kraja susreta Paco Alcacer uspio je smanjiti u 59. minuti, a Ramos u posljednjim sekundama zabiti još jedan, no do potpunog preokreta nije došlo pa će Furiji nužno trebati pobjeda na Maksimiru u studenom ako želi na završnicu ovog natjecanja.

Švicarska je u isto vrijeme gostovala na Islandu i nije zakazala. Pobjedom 2:1 ostala je u trci s Belgijom za prvo mjesto u svojoj grupi, no morat će pobijediti rivala kod kuće u studenom.

Jedno od najugodnijih iznenađenja ovog natjecanja je Bosna i Hercegovina koju je preuzeo Robert Prosinečki. Golovima Edina Džeka svladala je Sjevernu Irsku 2:0 i upisala treću pobjedu u svojoj grupi Lige B te tako stigla na mali korak od osiguranja mjesta među elitom u sljedećem izdanju Lige nacija.