Nekad je to bio veliki bundesligaški derbi, no spletom okolnosti, sada svoje derbije igraju u drugoj ligi. Bore se za vrh, a borba će potrajati do zadnjeg kola

Stuttgart u svojim vitrinama ima pet naslova njemačkog prvaka, HSV ih ima šest, te čak i naslov u bivšem Kupu prvaka, ali sudbina je htjela da sada svoje derbije igraju u drugoligaškoj konkurenciji. HSV je već drugu sezonu u ovom rangu, a pobjedom kod Stuttgarta mogao je napraviti veliki korak prema povratku u elitu. Jer u slučaju pobjede, povećao bi prednost na četiri boda. >> Ivica Olić otkrio nam je prave razloge smjene Nike Kovača u Bayernu; dotakao se i mladog Hrvata koji briljira u Bundesligi i o kojem sve zna te jesu li zbog njega 'ugroženi' Vida i Lovren I sve je dobro krenulo po goste sa sjevera Njemačke. Vodila je momčad Dietera Heckinga na poluvremenu 2:0 i činilo se kako je pitanje pobjednika riješeno. Strijelci za HSV bili su Finac Pohjanpalo, kojeg se sjećamo s okršaja u Rijeci, u sklopu kvalifikacija za odlazak na SP 2018 i kada su nam Finci uzeli bod, a izborniku Čačiću 'potpisali' otkaz, te Hunt. Međutim, i ovog puta uvjerili smo se u njemački mentalitet, odnosno da se utakmica igra do posljednjeg sučevog zvižduka. Domaćini su već na startu drugog dijela izjednačili preko Japanca Enda.

U 60. minuti, nakon sporne situacije u kojoj je golman gostiju jedva dotaknuo domaćeg napadača, sudac Dingert pokazao je na bijelu točku, a Argentinac González pogodio je za 2:2. I kao da im to već nije bilo dovoljno, igrači HSV-a u samoj završnici dvoboja, to jest drugoj minuti sudačke nadoknade primili su i treći pogodak, za potpuni preokret i veliko slavlje Stuttgartovih igrača. Strijelac za Stuttgart bio je Castro.