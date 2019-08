Doznajte tko su vrhunski treneri koji su odlučili doći u Zadar na najjači pripremni turnir u Europi

Još nas svega nekoliko tjedana dijeli do početka šestog izdanja Zadar Basketball Tournamenta. Novi koncept u kojem će svaka momčad igrati protiv svakoga prilika je da vidimo što su vrhunski trenerski stručnjaci pripremili ususret nove sezone. U Zadru će u dvorani Krešimir Ćosić od 18. do 21. rujna igrati turski Anadolu Efes, berlinska Alba, ruski Himki te domaćin KK Zadar

Uz košarkaške zvijezde pažnju stručne javnosti i publike zasigurno će privući vrhunska trenerska imena od kojih se ove sezone očekuje mnogo.

Alejandro Aito Garcia Reneses dolazi kao trener Albe Berlin. Ovaj glasoviti i iskusni španjolski stručnjak rođeni je Madrižanin koji je devet puta osvajao naslov prvaka Španjolske i to kao strateg najvećeg Realovog rivala - Barcelone. Španjolski kup je osvajao pet puta. Vlasnik je pet europskih trofeja. S Barcelonom je dva puta osvojio negdašnji Kup Radivoja Koraća i jednom FIBA Saporta kup, a s Joventut Badalonom Eurokup i FIBA EuroChallenge kup. Uz sve to s Barcelonom je tri puta igrao finale Eurolige. Svakako najveći uspjeh je ostvario s reprezentacijom Španjolske koju je kao izbornik 2008. godine doveo do olimpijskog srebra. U Albu je stigao 2017. godine, a već sljedeće je godine proglašen najboljim trenerom njemačke BBL lige. U karijeri je četiri puta proglašavan najboljim trenerom u svojoj domovini.

Trener Anadolu Efesa je Ergin Ataman. On se na Zadar Basketball Tournament vraća nakon pet godina. Na prvom izdanju turnira 2014. godine bio je trener Galatasaraya. Prošle je sezone Anadolu Efes odveo do naslova prvaka Turske i finala Eurolige. S Efesom je u sezoni 2008-09 osvojio trostruku nacionalnu krunu. Tri trofeja osvojio je i s Bešiktašom 2012.(kup, prvenstvo i EuroChallenge kup). Prvak Turske bio je i s Glatasarayom 2013. godine. S istim je klubom 2016. osvojio Eurokup. Prvi trenerski uspjeh ostvario je 2002. kao trener talijanske Siene s kojom je osvojio Saporta kup. Bio je i izbornik turske reprezentacije od 2014. do 2016. godine.

Ruski Himki predvodi Rimas Kurtiniaitis. Litavski stručnjak na klupi Himkija bivši je igrač Žalgirisa, SSSR-a i Litve. Najveći uspjeh mu je osvajanje zlatne olimpijske medalje 1988. godine., a u riznici ima još šest odličja s velikih međunarodnih reprezentativnih natjecanja. Kao trener tri puta je osvajao Eurokup (Rytas 2009. i dva puta Himki, 2012. i 2015.). S Rytasom je 2009. i 2010. bio i pobjednik kupa i prvak Litve, a kako je 2009. osvojio i Baltičku ligu jedan je od rijetkih trenera na svijetu koji se može pohvaliti s četiri trofeja u jednoj sezoni. I za kraj još jedan zanimljiv detalj. Kurtiniaitis je jedini sudionik natjecanja u tricama na NBA All Star vikendu koji je tamo nastupio, a da nije bio član niti jednog NBA kluba. Bilo je to 1989. godine.

Ante Nazor trener je domaćeg KK Zadar. Mladi stručnjak svoje je najveće uspjehe u karijeri ostvario kao trener mlađih selekcija hrvatske reprezentacije. Osvojio je zlato s kadetima 2011., broncu na U 17 svjetskom prvenstvu 2012., srebro i broncu na Europskom juniorskim prvenstvu 2013. i 2014. te srebro na U-19 Svjetskom prvenstvu 2015. godine. Prije toga okitio se s dvije bronce u ulozi pomoćnog trenera i to 2008. kao asistent Vladi Vanjaku na Europskom juniorskom prvenstvu 2008., odnosno Borisu Kurtoviću na U-19 Svjetskom prvenstvu 2019. godine. U seniorskoj košarci u eri vladavine Cedevite vodio je momčadi Splita, Cibone i Zadra, Nekoliko puta bio je blizu trofeja u domovini, no na kraju ga je osvojio kao trener makedonskog MZT-a s koji je 2017. postao prvak te zemlje.

Turnir organizira zadarska tvrtka S-Event. Šesto izdanje ponovno će u Zadar privući ljubitelje košarke te brojne međunarodne agente i skaute. Bogate popratne aktivnosti te napete utakmice vrhunskih ekipa i ovog će rujna s pravom Zadar pretvoriti u srce europske košarke.