Došao je kraj najljepšoj bajci u povijesti rukometa; čudesni Wolf odveo Njemačku u četvrtfinale SP-a

Najveća senzacija SP-a u rukometu, reprezentacija Italije, završila je svoj bajkovit put na turniru. Njemačka je u ključnom dvoboju za četvrtfinale bila bolja i slavila je 34:27. Bio je to susret o kome je ovisilo tko će među osam najboljih iz ove grupe skupa s Danskom (osim ako Švicarska večeras ne šokira svijet i ne pobijedi Dansku, a onda i u zadnjem kolu Italiju, no to je znanstvena fantastika). Talijani su bolje počeli, u prvom poluvremenu su imali i po dva razlike u par navrata, ali naivnost talijanskih igrača i njihovo neiskustvo dopustili su Nijemcima najprije da izjednače, a onda da na odmor odu s 15:13.