Dinamo ga se olako riješio, a sada je kreirao veliku senzaciju u turskom prvenstvu

Čileanac Junior Fernandes, koji je tri i pol sezone nosio dres Dinama, pronašao je svoju sreću u turskom Alanyasporu

U dvoboju 25. kola turskog prvenstva, Alanyaspor je napravio veliko iznenađenje, svldavši s velikih 4:1 jednog od favorita za naslov prvaka, Istanbul Basahsehir.

A prvo ime pobjedničke momčadi bio je bivši dinamovac Junior Fernandes, koji je u Zagreb stigao 2014. godine.

Od ovog se igrača očekivalo puno, no iako je zabijao preko desetak golova po sezoni, dojam je bio da može više. A kako to 'više' nije dolazilo, u Maksimiru su izgubili strpljenje, baš kao što je i on slao poruke nezadovoljstva.

Do raspada veze stiglo je 2016/17 kada je Čileanac prvo otišao na posudbu, a potom je i na početku ove sezone definirao svoj transfer u ovaj turski klub.

Večerašnja dva gola Basaksehiru potvrda su da je riječ o pravom igraču. I sada u Maksimiru mogu samo žaliti što su ga prodali jer da je ostao pitanje je kako bi završili ogledi protiv Hajduka i Rijeke.

Bili su mu to sedmi i osmi ovosezonski prvenstveni gol za Alanyaspor. Ujedno je asistirao Akbabi za treći gol Alanyaspora.