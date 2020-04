Bivši hrvatski nogometni reprezentativac, Danijel Subašić, koji se od najdražeg dresa oprostio nakon osvojenog srebra na SP-u u Rusiji, napušta Monaco i odlazi u Saudijsku Arabiju

Prema pisanju Sportskih novosti, 35-godišnji Danijel Subašić na izlaznim je vratima Monaca, francuskog prvoligaša u čije je redove stigao u zimu 2012. godine i pomogao mu na putu povratka u Ligue 1.

Kako piše isti dnevnik, za njegove je zasluge itekako zainteresiran klub iz Saudijske Arabije Al-Nassr i pregovori su stigli do same završnice. Navodno bi bili i finalizirani da nema krize zbog koronavirusa.

Prema tim napisima Subašić bi trebao zarađivati između dva i pol te tri milijuna eura po sezoni, što bi mu svakako bio najunosniji ugovor u karijeri, jer u Monacu je, prema pisanju L'Equipea imao plaću 170.000 eura mjesečno bruto, odnosno 2.040.000 eura godišnje.

Podsjetimo, Danijel Subašić bio je veliki junak hrvatske senzacije na SP-u u Rusiji, jer u pobjedama nad Danskom i Rusijom u osmini finala i četvrtfinalu, čudesno je branio penale.

Bivša 'jedinica' Hrvatske još od nastupa na SP-u borio se s ozljedama. Nakon moskovskog finala 15. srpnja 2018. godine na golu je bio u svega petnaest službenih utakmica, ali sada je posve oporavljen i mogao bi odraditi još koju sezonu u Saudijskoj Arabiji. I to opet kao centralna figura pred svojim golom.

Subašić se iz Rusije u Monaco vratio sa stradalim mišićem, kojeg očito nije najbolje zaliječio te je prvi put izašao na teren 7. listopada 2018. godine. To se nije pokazalo kao dobar potez. S Rennesom je branio cijelu utakmicu, ali došlo je do rupture bedrenog mišića i nije ga bilo u akciji do 26. siječnja 2019. godine. Iako je do kraja prošle sezone skupio 13 utakmica, javio se aduktor, a zadnja tri kola propustio je zbog tetive. Taj ga je problem pratio sve do listopada 2019. godine.

U tekućoj sezoni u prvenstvu Francuske nije dobio niti minutu.

