Dalićev adut u napadu: Svi smo si draži i ljepši kad uzimamo bodove, a u petak nas očekuje sasvim drugačija utakmica

Ante Budimir odigrao je protiv Francuske dobru utakmicu tijekom koje je nedostajao jedino pogodak da priča bude zaokružena. Slijedi dvoboj u Ligi nacija protiv Danske (petak, 20.45)

Međutim, odradio je velik posao za momčad koja je ostvarila remi s aktualnim svjetskim prvacima.

'Činjenica je da napadaču uvijek nedostaje pogodak kad ne zabije. Međutim, ako stavim na stranu da nisam zabio gol u toj prilici, unutar utakmice ima puno detalja, drugog rada koji je itekako bitan. Uvijek nastojim obaviti puno posla za momčad, naravno da svaki napadač traži pogodak, ali ne želim da mi to bude primarni cilj. Najvažnije je dati maksimum, biti dobar u polju i pomoći momčadi, a gol će doći, u to sam siguran. Predosjećaj? Osjećam se dobro, zadovoljan sobom i to je to, a vidjet ćemo što će iz toga proizaći', istaknuo je Budimir za web strancu Hrvatskog nogometnog saveza.