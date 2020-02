Cvitanović u čudu nakon utakmice u Varaždinu: Tri penala nije vidio...

20. kolo HT Prve lige bit će upisano u povijesne knjige jer bilo je to prvo kolo u kojem je korištena VAR tehnologija. A po prvim reakcijama, njezinom upotrebom nitko nije oštećen.

Bivši proslavljeni nogometaš Igor Cvitanović te bivši prvoligaški sudac Mario Strahonja bili su gosti u HRT-ovoj emisiji 'Stadion' te su komentirali događanja na travnjacima, a posebnu su pozornost posvetili upotrebi VAR tehnologije, koja je presudila okršaj u Varaždinu, gdje jej Hajduk s 3:0 svladao istoimenog domaćina.

U 'Baroknom gradu' VAR tehnolologija je korištena čak četiri puta. VAR je poništio gol i dosudio tri penala u dvoboju Varaždina i Hajduka.

'Generalno, suci su radili dobro i VAR koristili točno kako treba. Ali suci su trebali bolje odraditi. Kod prvog gola, sudac je imao dobar kut gledanja, trebao je sam to dosuditi. U ovoj situaciji trebala se dogoditi tiha provjera. A ne odmah zvati VAR! Ovo je bilo prvi put, bio je pod stresom, ali činjenica je da se dogodilo. Druga situacija kada nije bilo dosuđeno zaleđe... Za pomoćnog suca ovo nije bilo zaleđe i on je pokazao na centar, on bi trebao dobiti negativnu ocjenu. Trebao je dignuti zastavicu ako nije siguran, a onda nek se provjerava'.

Potom su uslijedila dva penala za Hajduk.

'Igrači su u skoku, dvije ruke gore, teška situacija, ali opet imamo previd glavnog suca. Suci bi trebali shvatiti da su oni koji sude, VAR je samo pomoć Ovo što se dogodilo je neprihvatljivo. Trebala bi biti samo jedna situacija, a ne ovoliko situacija', rekao je Strahonja.

Potom je reagirao i Igor Cvitanović.

'Tri penala nije vidio... Ajme što bi bilo da u Varaždinu nismo imali VAR!', poslao je znakovitu poruku Igor Cvitanović.