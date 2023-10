Čudna utakmica u Zaboku, na kraju je slavila Cibona

Aleksandar Aranitović sa 22 koša i 12 skokova bio je najbolji kod Cibone kod koje je Ivan Perasović dodao 17 poena, dok je Emil Savić sa 15 ubačaja predvodio Zabok.

Bila je to iznimno neobična utakmica u kojoj je Cibona sjajnim šutom na startu napravila veliku prednost. Sredinom druge četvrtine bilo je 42-24 za goste no tada su praktički stali što su domaći znali iskoristiti i do poluvremena se približiti na 49-44.