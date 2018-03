Ćiro se zbog dresa nije mogao suzdržati; ovo se neće svidjeti nikome u HNS-u

Hrvatski nogometni savez i Nike službeno su predstavili dresove u kojima će hrvatska nogometna reprezentacija nastupiti na FIFA Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji ovog ljeta, ali nisu baš svi zadovoljni dizajnom

Prva garnitura je prepoznatljiva, riječ je o standardnom crveno-bijelom dresu, kvadrati su dva do tri puta veći od prethodnih, ali to je hrvatski dres na kakav smo navikli. No kod pričuvnog dresa, iako dominiraju kvadrati, oni su u izrazito tamnim bojama: tamnoplavoj i crnoj, kombinacija kakvu još nismo imali.

Naravno, neki nogometni fanovi su oduševljeni, a neki opet imaju zamjerke. Mi zato imamo osjećaj da će se sljedećih dana najviše pisati o pričuvnoj garnituri u tamnim bojama, a o njoj je svoj iskreni sud za Novu TV dao 'trener svih trenera' Miroslav Blažević.