Ćiro Blažević: Htio sam skočiti kroz prozor, kada je Mamić postavio Čačića za izbornika

Legendarni Miroslav Ćiro Blažević ovog će ponedjeljka proslaviti 85. rođendan, a s obzirom na njegov veliki doprinos uspjesima hrvatskog nogometa, u Sportskim je novostima dobio veliki prostor za pretresanje brojnih nogometnih tema

Međutim, kako je Ćiro Blažević čovjek koji 'živi za narod, ali i od naroda', tako je dosta prostora posvetio svojim godinama. Bez obzira što se za svojih 85 drži odlično.

'U Bosni kažu: prdn’o sam u fenjer, hahaha... Nego, Kirk Douglas ​je dakle doživio 103? Ma gdje ću ja to, kakav sam ja sirotinjski život imao. Kad sam otišao u Švicarsku, bio sam smetlar dok se nisam dokazao, naganjali su me ti Švicarci. Došao sam s diplomom trenera, a oni me pitaju govorim li francuski. Ja kažem - ne. Pa govorim li talijanski? Ja opet isto. Evo ti metla, kažu! Ali poslije sam ih sve pomeo', rekao je za Sportske novosti.

Pričao je Ćiro o svojim brojnim uspjesima, prisjetio se polufinala SP-a 1998. godine protiv Francuske, priznao da je napravio grešku što Bobana nije poslušao kada muje rekao da ga izvadi iz igre, žali što nije u toj utakmici imao Igora Cvitanovića, ali i Alena Bokšića.

'Golgeteri su posebna kategorija. Bokšić je bio najbolji, ali Šuker je bio prvi golgeter svijeta. Šuker je imao božji dar koji se zove instinktivna nogometna inteligencija. Uvijek sam mu govorio, idi tamo gdje te instinkt nosi. Šuker je najpopularniji hrvatski igrač na svijetu. Kad se za Hrvatsku nije znalo, za Šukera se znalo. Boban je bio genijalac. Štimac, Soldo, Bilić... Sve su to veliki igrači, a anonimni su u odnosu na Šukera. No Bokšić je moja slabost.'

Otkrio je Ćiro i da ga aktualni izbornik Zlatko Dalić tek jednom pitao za savjet, a on mu je poručio da 'napravi sve, samo da ne bude kao on'.

Također, prisjetio se i svog odnosa sa Zdravkom Mamićem, kumom i bliskim suradnikom iz maksimirskog kluba, ali s kojim je non-stop u toplo-hladnim odnosima.

'Bio sam najbolji trener prije deset godina. Najbolji na svijetu. Međutim, Zdravko Mamić komandirao je hrvatskim nogometom i meni su sva vrata bila zatvorena duplom bravom! Ali što da mu kažem? Je*iga, svima uvijek kažem da je od Dinama napravio Juventus! To mu nitko ne može uzeti. Ali je*eš tada tu instituciju HNS-a kad je sve on odlučivao. U autobusu je Čačića proglasio izbornikom, a mi moramo biti prvaci Europe u Francuskoj. Htio sam skočiti kroz prozor. Morao je Čačić tada povući samo jedan potez, ubaciti na vrijeme u igru Marka Pjacu. Da je to napravio, odoše Portugalci kvragu, a i mi bismo bili prvaci Europe'.

Cijeli intervju s Ćirom Blaževićem pročitajte OVDJE.