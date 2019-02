Čestitajući Dinamu, Davor Šuker objasnio što ovaj rezultat znači za hrvatski nogomet

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Davor Šuker, uputio je čestitku Dinamu povodom plasmana u osminu finala Europske lige nakon veličanstvene pobjede protiv Viktorije Plzen na prepunom Maksimiru.

Od Svjetskog prvenstva u Rusiji uživamo u prekrasnim nogometnim danima i neka se to nastavi u kvalifikacijama za EURO 2020. koje su pred nama.

Sve utakmice UEFA Europske lige, uključujući sve utakmice Dinama, ekskluzivno možete u HD kvaliteti gledati na MAXtv-u (Arenasport). Više informacija OVDJE

Dinamo je sjajnim europskim izdanjima ove sezone doveo Hrvatsku na korak do drugog predstavnika u Ligi prvaka, što bi bilo sjajno za cijelu Prvu ligu. Lijepo je vidjeti prepune tribine Maksimira i Dinamo na svim naslovnicama, to pokazuje moć nogometa. Dodatno me raduje i uspjeh Dinamove mlade momčadi, što dokazuje da se 'modri' brinu i o budućnosti.

Dinamu želim svu sreću u nastavku natjecanja, da nastavi pokazivati kako hrvatski klupski nogomet, u skladu s objektivnim okolnostima, prati izvanredne rezultate hrvatske reprezentacije. Budimo ponosni!', stoji u čestitki predsjednika HNS-a Davora Šukera.