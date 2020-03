Čelična Maja Bonačić sprema se za ovogodišnju Xterru

Ironman, ultramaraton, triatloni, kros, samo su dio aktivnosti koje nezaustavljiva ljubiteljica sporta i adrenalina Maja Bonačić trenira, i tu ne misli stati

Maju Bonačić definitivno možemo nazvati čeličnom ženom! Njena volja da svaku minutu svog slobodnog vremena provede u sportskim aktivnostima fascinantna je i motivirajuća čak i onima koji ponekad cijeli vikend provedu u krevetu ispred TV-a nezainteresirani za sport ili bilo koju drugu aktivnost. Maja se aktivno bavi biciklizmom, trail i cestovnim trčanjem, trči ultramaratone, cestovne i kros triatlone, odradila je Ironman utrku, a ove godine odradit će i dvije vrlo izazovne Xterra utrke na Lošinju, XTERRA Croatia triatlon utrku te XTERRA MTB utrku.

Iako se sportom bavila gotovo cijeli život, Maja je u priču triatlona, koji su joj postali velika ljubav ušla prije desetak godina. Prvo se bavila trčanjem i plivanjem, a bicikl se nametnuo kao logičan izbor. 'Tada mi je bilo dovoljno zabavno i dovoljno teško, a vjerojatno sam bila i mlađa i luđa. Sada me polako napušta volja da odrađujem cestovne triatlone, a fokus okrećem ka off road triatlonima, poput Xterre, gdje je puno veći napor ali i adrenalin' govori Maja rođena i odrasla u Zagrebu, po struci dječji psihologinja.

Kako su sve navedene aktivnosti fizički iznimno naporne, zanimalo nas je koliko Maja trenira i kako izgleda njen prosječan trening? 'Treniram 20 do 25h tjedno plivanje, bicikl i trčanje dok dva puta tjedno posjetim teretanu. Ovisno o tome koje je doba godine, tako i ovisi satnica po pojedinim sportovima, zimi trčim do 140km tjedno, jer spremam bazu za ultramaratone, dok s ožujkom povećavam satnicu na biciklu. Kako vozim doslovno sve discipline na biciklu, onda i po zimi imam veliki izbor treninga - MTB i CX. Želim reći – treniram sve i svašta, bez sustavnog treninga ili trenera koji me prati u svemu, treniram prema vlastitom osjećaju. Jer mi je s godinama postala važna samo zabava.’

I taman kad smo pomislili da je to to što se tiče treninga, Maja se nadovezala da se uz sve navedeno, posebno pripremala za ovogodišnje izdanje Xterra utrke u Malom Lošinju. ‘Fokus zimskih priprema za Xterru mi je bio 100km na cesti, iako sam vozila dosta MTB lige i utrke, a pogotovo trail trčala po Sljemenu. Plivati još nisam počela ozbiljnije, jer planiram ići na jednu do dvije utrke triatlona ove godine, tako da ne mislim puno vremena ulagati u plivačke treninge, no i njih ću ubaciti sada u dogledno vrijeme kako bih bila potpuno spremna za utrke pred nama.’ Trenira najčešće na Sljemenu jer joj omogućava širok spektar različitih aktivnosti, a ponekad ode i na Rab, jer imaju odlične off road dionice.