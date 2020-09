Borna Ćorić propustio priliku za ulaskom u svoje prvo polufinale na Grand Slam turnirima, a poveo je 6:1...

Hrvatski tenisač Borna Ćorić poražen je u četvrtfinalu US Opena od Alexandera Zvereva 6:1, 6:7, 6:7, 3:6, nakon tri sata i 24 minute igre.

Bio je ovo peti međusobni susret Ćorića i Zvereva i druga pobjeda njemačkog igrača. Na US Openu su se sastali po drugi put, prije tri godine je u 2. kolu bolji bio Ćorić.

Ćorić je odlično otvorio susret, dva je puta oduzimao servis Zverevu u prvom setu te ga riješio u svoju korist sa 6:1. Naš je trenutačno prvi igrač ostvario 'break' i u petoj igri drugog seta za vodstvo od 3:2, ali nije uspio tu prednost i zadržati jer je Zverev vratio izgubljeni servis u osmoj igri, pa je o pobjedniku te dionice odlučivao 'tie-break'. I u odlučujućoj igri prvi je do prednosti stigao ćorić, no Zverev je osvojio četiri od posljednjih pet poena te poravnao rezultat u meču.

U trećem setu igrači su razmijenili po 'break' u ranoj fazi, a potom su držali gemove na svom servisu do novog 'tie-breaka'. No, ovaj put Zverev je bio dominantan, poveo sa 4:0 i mirno ga riješio u svoju korist sa 7:1.

Veliku priliku Ćorić je imao u petom gemu četvrtog seta kada je stigao do 0:40 na servis Zvereva, no nije iskoristio niti jednu od te tri vezane 'break-lopte' kao niti još jednu prednost. Zverev je to znao iskoristiti, oduzeo je servis Ćoriću za vodstvo od 5:3, a onda prilikom servisa za meč iskoristio treću meč-loptu.

Ćoriću je ovo bio prvi nastup u četvrtfinalu nekog Grand Slam turnira, dok je Zverev drugi put stugao do polufinala. Prvi je igrao u siječnju ove godine na Australian Openu kada je izgubio od Austrijanca Dominica Thiema.

Zverev će u polufinalu igrati protiv pobjednika susreta između Španjolca Pabla Carrena i Kanađanina Denisa Šapovalova.