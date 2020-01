Austrijanci nisu uspjeli zagorčati život - Hrvatskoj; Španjolci u drugom dijelu slomili otpor domaćina

Španjolska rukometna reprezentacija nastavila je svoj pobjednički niz te je u skupini u kojoj je i Hrvatska svladala Austriju 30:26 (17:16)

U prvom poluvremenu obrane se nisu proslavile, obje reprezentacije su se izmjenjivale u vodstvu, imale svojih dobrih perioda, a na kraju su s minimalnim vodstvom na odmor otišli Španjolci – 17:16.

U nastavku se domaćin držao negdje do 37. minute, a onda su prvaci serijom golova stigli do osjetnije prednosti 23:19, pa uskoro do 25:20, koju su održavali do konačne pobjede 30:26.