Vratila se Liga prvaka; povratnik Vrsaljko i njegov Atletico ekspresno poveli protiv aktualnog prvaka Liverpoola

Nakon više od mjesec dana nogometaši Atletica su u prošlom kolu Primere napokon postigli dva pogotka (ili više) na jednom susretu. Nije to donijelo pobjedu (2-2 kod Valencije), ali napadačke su se muke barem prividno, na 90 minuta, zaboravile. Ogromnih problema ima Atletico s napadom (samo 25 golova tijekom 24 ligaške utakmice). To je bio odraz manjka kvalitete u tom dijelu momčadi, ali i posljedica toga što su u rijetkim danima ove sezone spremni i bez ozljede bili zajedno na terenu Morata, Diego Costa i Joao Felix. Posljednjih tjedana, pak, nije igrao nitko od njih pa je definitivno dobra vijest prije Liverpoola da je Morata spreman, a Diego Costa vrlo blizu povratka. Tko će i koliko zaigrati zna samo trener Diego Simeone, no Morata bi mogao odraditi i kompletan prvi ogled osmine finala Lige prvaka. Protiv Valencije je ušao tijekom drugog poluvremena. Obrambena sprega, snaga i borbenost (te sjajni vratar Oblak), kao i domaći teren i dalje su najveća snaga Atletica. U Primeri je Atletico na domaćem omjeru 7-4-1 i samo šest primljenih golova u 12 utakmica. U Ligi prvaka ove sezone Atletico je na domaćih 2-1-0 i samo dva primljena gola u utakmici protiv Juventusa (2-2). Svladao je Bayer (1-0) i moskovski Lokomotiv (2-0)