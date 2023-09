Amerikanac napravio glupost kakva se u svijetu tenisa ne pamti

'Kraj meča je stvarno bio nesretan. Mnogo toga se dogodilo, nakon te odluke kod 5:2. Bio sam vrlo emotivan, uvijek želim pobijediti kad igram za svoju državu. Slomio sam reket, a zaboravio sam da sam već imao opomenu i to je bio kraj meča', izjavio je Tiafoe koji je poražen i u svom četvrtom nastupu u Hrvatskoj.

Meč je završio tako što je na meč-loptu suparnika Amerikanac 'poludio' zbog jedne odluke suca s kojom se nije složio i slomio je reket. Za to je zaradio opomenu, a kako je već jednu imao iz ranije faze meča, zaradio je kazneni poen koji je Nizozemcu donio pobjedu.

Do danas su ga pobjeđivali samo Hrvati (Marin Čilić i Borna Ćorić 2018. u Zadru te Borna Gojo u srijedu u Splitu), a sad im se pridružio i Tallon Griekspoor.

'Tallon je doista igrao jako dobro. Počeo je odlično, taj jedan 'break' je bio dovoljan za prvi set. Napravio sam dobar posao u drugom setu, borio sam se i osvojio ga. Šteta za treći set. Zasad mi nije bilo baš lako, nemam sreće u Hrvatskoj, ali nadam se da će barem dečki pobijediti u paru', zaključio je Amerikanac.

Bio je to dvoboj s vrlo neobičnim završetkom, novo iskustvo za 27-godišnjeg Nizozemca.

'Nikad nisam doživio nešto slično. Koliko sam uspio shvatiti, isti sudac je donio drugačiju odluku u sličnoj situaciji dan prije kad su igrali protiv Hrvatske, a oba puta su se Amerikanci osjećali oštećeni. Frances je imao opomenu na koju je zaboravio. Doista čudan završetak meča'.

No, to ne umanjuje Griekspoorove zasluge za konačan ishod, jer je svojim agresivnim pristupom došao do pobjede.

'Cijeli sam meč bio agresivan. Dobro sam osjećao loptu, mogao sam ići za svojim udarcima. Znao sam da moram na taj način igrati protiv Francesa. Na kraju se isplatilo. Doista se dobro osjećam na ovom terenu, u ovim uvjetima'.

U prvom pojedinačnom dvoboju na Gripama Botic van de Zandschulp (ATP - 68.) je svladao Tommyja Paula (ATP - 13.) sa 7:6 (2), 6:2.

Nakon nepotpunog drugog kola Nizozemska je na vrhu ljestvici s učinkom 2-0, ispred SAD-a koji ima 1-1 te Finske i Hrvatske koje su na 0-1.

U petak (15 sati) Hrvatska i Finska će igrati meč koji će pobjedničku reprezentaciju ostaviti u igri za plasman u četvrtfinale.

Parovi neće imati utjecaj na konačan ishod ovog dvoboja, ali mogu biti značajni za konačan redoslijed, ako će se među reprezentacijama stvarati krugovi s istim brojem bodova, jer tada i svaki osvojeni gem može biti važan.