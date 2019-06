Zvjezdani status stekli su jednom pjesmom, a potom nestali...

1/25

90-ih godina sigurno ste pjevali 'Ice Ice Baby' i plesali uz zvuke zarazne 'Macarene', a ne vjerujemo ni da vam je desetljeće prije promakla 'Tainted Love' ili pak 'Eye of the Tiger'. No jeste li svjesni toga da su upravo neki od tih izvođača, nakon neviđenog uspjeha koji su postigli tim pjesmama, zapravo potonuli u zaborav? Donosimo vam neke od njih...