Zorica Kondža: 'Ima radiopostaja koje su jako dobre, koje dobivaju nagrade, ali nikad sebe nisam čula na njima. Ne vjerujem da me ne puštaju zato što sam loša'

Ima jedan od najboljih vokala na našim prostorima i poznata je po bezvremenskoj glazbi. Unatoč popularnosti i cijenjenosti, ali i svom dalmatinskom temperamentu, Zorica Kondža ostala je samozatajna i skromna, baš poput najvećih glazbenih umjetnika. Uoči dva velika zagrebačkog koncerta u Vatroslavu Lisinskom, koji će održati 12. i 13. veljače i kojima će obilježiti 35. godina karijere, razgovarali smo s njom o festivalima i glazbenim karijerama nekada i sada, generacijskim razlikama, duetima, ali i o politici i braku

Kao djevojčica bavila se sportom i bila u dramskoj sekciji te je maštala o Akademiji dramske umjetnosti. No kao jedna od četvero djece iz radničke obitelji u Splitu, roditelji je nisu mogli poslati na studij u Zagreb. Zorica Kondža svejedno je završila na stageu. Prvi pjevački nastup imala je u Kostanju blizu Omiša, a prije njega popila je svježe jaje jer su joj svi govorili da mora to napraviti zbog glasnica. To je bilo zadnji put da je to učinila, a danas nema neke posebne rituale te joj je prije nastupa jedino važno da je odmorna.

Stalno razmišljam o tome. (smijeh) Sve moje kolege znaju da je to veliki stres kad imaš velike koncerte i obljetnice. Počinjem se vrtjeti u krevetu, osjećam odgovornost. Najradije bih u svemu tome bila neki prateći vokal, negdje tamo otraga, da me se previše ne vidi i ne čuje. Ali moram dati sve od sebe da ljudi koji su platili ulaznicu zadovoljni odu s koncerta. To me najviše raduje. Kad sam slavila 30 godina, imala sam veliki 'grop' u grlu. Rekao mi je sin Toni: 'Majko, bila mi je velika knedla u grlu, mislio sam da nećeš moći pjevati.' Jer kad sam se pojavila na bini, ljudi su ustali, dugo su mi aplaudirali, tako da sam se zaledila u trenutku. Kad je krenula prva pisma poslije aplauza, sve je nekako lipo teklo do kraja koncerta. Tu se recimo puni i prazni energija. Najprije se isprazniš, daš sve od sebe i odjednom se odmah napuniš fenomenalnom energijom koja te dugo, dugo drži.

Jeste li zadovoljni prisutnošću svojih pjesama u radijskom eteru?

Naravno da nisam! Moram kazati da sam zadovoljna lokalnim programom u Splitu, međutim ima dosta programa na radijima koji imaju dobru glazbu te u kojima uz svjetske standarde bude i naših izvođača koji nisu loši, ali nisu najbolji. Znači, među te neloše i dobre izvođače mislim da spadam i ja, pa sam često znala promisliti da bi bilo super da se i ja zavrtim. Ima radiopostaja koje su jako dobre, koje dobivaju nagrade, ali nikad sebe nisam čula na njima. To je sve stvar odabira urednika ili ako si dobar s nekima od njih. Ne vjerujem da me ne puštaju na radiju jer sam loša, nego je to politika urednika. Uglavnom, žao mi je što nisam više prisutna i smatram da bi se na dobrim radijima nekad mogla puštati i Zorica Kondža. Zato se nekad dogodi da neke nove pjesme ne dopru do publike, nego im treba vremena. Ali kako puno nastupam uživo zadnjih godina, tisuće ljudi su me slušale i to je najbolji radio! Samo je malo sporiji, treba više vremena. Kad imaš ispred sebe publiku i ona viče da pjevaš još, nakon dva sata koncerta, onda shvatiš da je to - to.

U Hrvatskoj trenutno postoji hrpa dodjela glazbenih nagrada. Čini se da su nagrade bile značajnije nego što su danas i da je ranije postojala jača festivalska scena.

Apsolutno! Festival je do te mjere bio podignut na nivo da te kao početnika lansira u neku mladu zvijezdu. Kad nabrojimo Olivera, Terezu, Mišu Kovača, Radojku Šverku, Vicu Vukova i mnoge druge koji su ostali legende, sve su to ljudi koje su uzdigli festivali jer su festivali imali moć. To je bio svojevrstan internet, svi su to gledali i to je bilo jako važno. Pjesme su se pjevale cijele godine i jedva si čekao da nastupiš na sljedećem festivalu. Drago mi je da je pokrenut Zagrebački festival i da još postoji Splitski, ali po meni to više nisu spektakli jer ljudi su se naučili da imamo svega i svačega na sceni pa više nema nikakvog čuda. Sve je ono: 'Neš ti!' Svi ti organizatori se trude, ali otkad znam za sebe, novac je uvijek bio taj koji je govorio - koliko para, toliko muzike. Znači, muzike je uvijek bilo, ali ako nije bilo para, onda je muzika zapravo 'isparavala' na čudan način. Uz festivale su se uredno održavala natjecanja na kojima su se ljudi takmičili i ona su donijela brojne talente. Recimo, Ljiljana Nikolovska pobijedila je na Prvom pljesku i kao pobjednica došla je u Magazin. Čini mi se da je i Jasna Zlokić tako pobijedila na nekom natjecanju i došla na Splitski festival. Danas je obratno. Imamo talente koji se vide kroz talent showove, a koji su veći spektakl nego ijedan festival. Danas možeš postati zvijezda bez ikakvog festivala jer su uvjeti rada drukčiji od onih koje smo mi imali.