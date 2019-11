Završen No Sleep Festival u Beogradu: Rasprodani najveći prostori uz rekordan broj stranih gostiju

Jučer je završeno izuzetno uspješno, drugo po redu izdanje No Sleep Festivala, koje je ovog vikenda premašilo očekivanja i samih organizatora

Ljubitelji elektronske glazbe iz više od 40 zemalja svijeta okupili su se u Beogradu tijekom sjajnog vikenda od 8. do 10. studenog kako bi na deset lokacija širom grada ispratili nastupe nekih od najtraženijih i kultnih imena elektronske scene. Glavni Hangar u Luci Beograd, udarna i po kapacitetu uvjerljivo najveća festivalska lokacija, već prve noći je bila kompletno rasprodana, a u odnosu na prošlu godinu, zabilježena je i veća posjeta u klubovima kao što su Drugstore, 20/44, half, Mladost, Gadost, Gajba, Dot i drugi. Publika je već prve noći ovacijama ispratila fantastičan nastup belgijske superzvijezde Amelie Lens, ali i sjajan set zatvaranja koji je pripao trenutno najtraženijem rezidentu kluba Berghain, Kobosilu. Ljubitelji klupske kulture iz cijelog svijeta mogli su upravo u Beogradu proslaviti 20. rođendan svjetskog simbola clubbinga, londonskog kluba fabric, a postavu ove specijalne noći predvodio je britanski zvjezdani dvojac Bicep koji je sinoć u Hangaru imao dugoočekivani, premijerni nastup u Srbiji. Tijekom ovog vikenda, na glavnoj lokaciji No Sleep Festivala još su nastupali i talijanski hit duo Mind Against, dansko-ruska zvijezda u usponu Anastasia Kristensen, rezidenti kluba fabric Terry Francis i Anna Wall, te belgijski duo Joyhauser i Farrago, vedeta izdavačke kuće Amelie Lens. Maratonski provod je počeo u petak već u podne u prodavaonici ploča Yugovinyl, da bi se zatim poslije 48h neprestalnog programa kasnije završio u klubu Drugstore, uz najposjećenije jutarnje partyje čije glavne zvijezde su bile poljska techno heroina VTSS i australski DJ mag YokoO. Upravo Drugstore je prve noći bio mjesto možda i najvažnijeg trap partyja ove sezone gdje je plejadu mladih zvijezda predvodio Klinac, balkanska glazbena senzacija! Specijalni dio programa činila je i posjećena No Sleep konferencija na kojoj je govorilo nekoliko desetina vodećih stručnjaka iz raznih polja koje danas čine nerazdvojivi dio glazbene i festivalske industrije.