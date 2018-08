Zašto plastična kirurgija više nije 'in'?

Zlatno doba plastične kirurgije je, barem zasad, iza nas. Glavni 'krivac' tome su neinvazivni tretmani zahvaljujući kojima dok kažete ''keks'' možete promijeniti svoj izgled

Anestezija, odlazak pod nož, bolan oporavak uz neizostavno bolovanje..., a sve to zbog ljepšeg izgleda. Neki ove riječi prihvaćaju kao nužno zlo na putu ka ljepšem izgledu, dok se drugi groze pri samoj pomisli na njih aaaali bi svejedno voljeli na sebi nešto promijeniti.

Zlatno doba plastične kirurgije je, barem zasad, iza nas. Glavni 'krivac' tome su neinvazivni tretmani zahvaljujući kojima dok kažete ''keks'' možete promijeniti svoj izgled. Ne mislimo tu samo na učvršćivanje kože, peglanje bora i postizanje mladenačkog izgleda jer njihova primjena nadilazi te okvire. Takvi tretmani samo jednom injekcijom mijenjaju izgled nosa, usana... a sve to za znatno manju cifru nego koja je potrebna za, recimo, silikone.

