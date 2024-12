Zahvaljujući nastavku 'Gladijatora' slavnom se glumcu smiješi vrtoglava zarada

Glumcu je i akcijski triler 'Safe House' donio je zaradu od 207 milijuna dolara, dok mu je film 'Philadelphia' uprihodio 201 milijun dolara što je učvrstilo njegov status jednog od najcjenjenijih holivudskih glumaca.

Denzelova svestranost ključni je dio njegova uspjeha. Iako je poznat po akcijskim ulogama, bavio se i složenim likovima, poput Macbetha u 'Macbethovoj tragediji' (2021.), što mu je donijelo nominacije za Oscara i Zlatni globus.

Inače, Ridley Scott je za The Hollywood Reporter objasnio pozadinu liku kojeg je sjajno utjelovio ovaj omiljeni glumac.

'Macrinus je bio ratni zarobljenik, vjerojatno u sjevernoafričkoj državi i zapravo je odveden u Rim kao gladijator. Preživio je, oslobodio se... Možda je ušao je u posao proizvodnje vina i kruha i razvio se u vrlo bogatog trgovca koji je rimskim vojskama prodavao - hranu, ulje, vino, tkaninu, oružje, sve. Dakle, on je u to vrijeme bio milijarder, pa zašto ne bi imao ambicije prema prijestolju? On je također gangster, vrlo blizak Trumpu. Pametan gangster. On stvara kaos i iz kaosa može evoluirati', objasnio je redatelj.