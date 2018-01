Vlatko Stefanovski nastupom na Brijačnici potvrdio status jednog od najboljih

1/9

Druga večer Brijačnice potvrdila je kako na festivalu okupljanja regionalnih snaga teško da itko može ukrasi show najpoznatije gitaristu ovih prostora, Vlatku Stefanovskom. Legendarni makedonski kantautor sa svojim glazbenicima uvijek isporuči ono najbolje, a publika to uvijek zna prepoznati, cijeniti i na kraju nagraditi. Čak i kada nema teksta u pjesmi, kada je riječ o ponekoj obradi narodnih makedonskih pjesama, gitara, bubanj i bas zamjenjuju liriku. Priča priče žicama i govori riječi gitarom. Ovog puta s njim u kombinaciji, kao gost, nastupio je i njegov 18-godišnji sin Jan koji je pokazao kako krv nije voda - sjajno odsviravši bubanj na dvije skladbe. Publiku su posebno oduševile pjesme iz razdoblja grupe Leb i sol 'Mamurni ljudi' i 'Kao kakao'.

Line up ovogodišnjeg festivala, kao uostalom i njegova dva uspješna prethodnika, donio je recentni izbor dobrog domaćeg ili bolje rečeno regionalnog rock'n'rolla, plus poneko strano iznenađenje.