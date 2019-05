Uglađeni muškarci uvijek su joj bili tiha patnja: Ovo su bivše ljubavi Maje Šuput

Naša estradna ikona nakon nekoliko je ljubavnih brodoloma pronašla onog pravog. Srce joj je zarobio Nenad Tatarinov za kojeg se trenutno udaje u Istri. Emotivna, strastvena i romantična Maja nikada nije krila da joj je ljubav na prvom mjestu, a evo koga je sve ljubila prije no što je pronašla svog gospodina savršenog

'Jako sam izbirljiva i zato sam sve te silne godine prije Nenada bila sama. Znala sam što želim i sad sam to pronašla. Nenad me privukao i zato što je vrlo slobodan u izražavanju emocija. Neki ljudi igraju igrice i ne žele otvoriti karte, a on je vrlo topao i odmah mi je rekao što osjeća. Pritom je ostvaren na svim poljima pa ne mora glumatat’, rekla je nedugo nakon što je javnost doznala za njihovu vezu.

Prvi javnosti poznat muškarac kojeg smo vidjeli u društvu Maje Šuput bio je Dean Šarić , oftalmolog koji je kasnije oženio novinarku Mirjanu Hrgu . Nagađalo da je liječnik istovremeno bio s obje žene, no to se nikad nije potvrdilo.

A post shared by majasuput (@majasuput) on Aug 20, 2016 at 1:37am PDT

View this post on Instagram

‘Marko je imao svoj privatni život kao i ja svoj. Moram priznati da mi je odgovaralo da su ljudi mislili da smo 'u kombinaciji' jer tako sam bila sigurna da moj privatni život neće isplivati na površinu. Zašto bi mi asistent bio dečko, ne bi li mi onda on bio samo dečko, ne bi li on putovao sa mnom na moja privatna putovanja? Oni koji prate moj život znaju da putujem više od pilota. Kakav je to dečko koji ne ide na put nego joj odnosi kofere do check in-a’, objasnila je tada Maja.