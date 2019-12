U krevetu s Kendall Jenner: Poznata brineta otkrila što ju najviše privlači kod partnera

U ulozi zaštitnog lica donjeg rublja s potpisom brenda Calvin Klein, jedna od najplaćenijih manekenki današnjice Kendall Jenner otkrila je kakve kvalitete na partneru smatra najprivlačnijim

'Najviše me privlače samouvjerene i duhovite osobe. Netko tko me može nasmijati', izjavila je članica najpoznatije reality obitelji u novom video serijalu 'In Bed With' brenda Calvin Klein.

'Što je osoba smješnija i ne pretvara se to mi je draža' nadodaje Kendall, istovremeno priznavši kako ju odbijaju osobe koje se ne osjećaju ugodno u vlastitoj koži i koje pokušavaju nešto dokazati.