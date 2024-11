Tesa Litvan o ulozi u 'Divi Futuri', filmu koji se bavi počecima talijanske pornoindustrije

U svom dosadašnjem umjetničkom djelovanju posebno se istaknula u filmovima 'Ljubav ili smrt', 'Dnevnik Diane Budisavljević' i 'Nosila je rubac črleni'. Osim talentom, osvaja jednostavnošću, skromnošću i energičnošću, ali i djevojačkim izgledom, blijedom puti i crvenom kosom. Uz to što snima te sinkronizira crtane filmove i strane serije, Tesa lijepo pjeva i ima bend, plete, štrika, a posebna strast joj je čitanje. Ove godine zadala si je zadatak da pročita 50 knjiga .

Za ulogu Mađarice Eve Henger dobili ste ulogu na audiciji između 120 glumica iz cijele Europe. Kako ste reagirali kad ste saznali da ćete je baš vi utjeloviti? Je li istina da je svemu kumovao Instagram?

To je zapravo bila situacija s mojim prvim talijanskim filmom 'Settembre'. Tada još nisam imala agenta pa mi je produkcija pristupila putem Instagrama. Srećom, iako mi je to bilo sumnjivo, ipak sam im dala svoju mail adresu i tako je proces castinga mogao početi. Sada imam agenta u Italiji pa je postupak za 'Divu Futuru' bio klasičniji. Bila sam oduševljena kad sam dobila ulogu, ali mogla sam se samo baciti na posao i razmišljati o tome jer sam već tada znala koliki će to zalogaj biti.

Na koji način ste se pripremali za ulogu? Što vam je najviše pomoglo i koliko vam je bilo teško i izazovno glumiti osobu koja je još uvijek aktivna?

Puno, puno razgovora s Evom i Giulijom (redateljica Giulia Louise Steigerwalt, op.a.), gledanja Evinih mnogobrojnih intervjua, dani i noći provedeni nad tekstom te puno promišljanja nje i sebe same sačinjavalo je najveći dio mojih priprema. Evina iskrenost sa mnom, njena neposrednost i spremnost da odgovori na sva moja pitanja iznimno su mi pomogle na radu na ulozi, a i na tome što sam tako znala da imam njenu potpunu potporu. To je bitno umanjilo pritisak.

To je vaš drugi rad s redateljicom Giulijom Louise Steigerwalt nakon filma 'Settembre'. Jeste li naučili talijanski?

Voljela bih i radim na tome da ga usavršim, ali da, mnogo sam naučila tijekom ta dva filma i sad ga dobro govorim, a razumijem još bolje.